Sénégal: Somone - Vision Sénégal 2050 - Le Général Jean Baptiste Tine appelle à une administration performante et efficace

La 27e Assemblée générale de l'Amicale des Administrateurs Civils du Sénégal (AACS) a été ouverte le week-end à la Somone, sur un plaidoyer pour une administration performante et efficace.

Le Général Jean Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présidé, le samedi 21 juin 2025, l'ouverture de la 27e Assemblée générale de l'Amicale des Administrateurs Civils du Sénégal (AACS), devant une assistance record, saluée comme «preuve de vitalité». Dans un discours fondateur, il a placé la refonte de l'Administration publique au coeur du projet de transformation national «Sénégal 2050».

L'Assemblée générale s'est tenue sous le thème : «Repenser l'Administration publique pour une gouvernance de performance, de proximité et d'intégrité au service d'un Sénégal souverain, juste et prospère». Le ministre de l'Intérieur y voit une réponse aux «aspirations profondes du peuple», nécessitant une transformation structurelle. A l'en croire, trois piliers ont été définis à savoir la «Performance : priorité aux résultats et redevabilité» ; la «Proximité : ancrage territorial et écoute des citoyens» et l'«Intégrité : primat de l'éthique sur les privilèges».

Selon lui, les administrateurs civils demeurent une colonne vertébrale de l'État. Ainsi le Général Jean Baptiste Tine a rendu un «hommage appuyé» à ce corps stratégique présent à tous les échelons (gouverneurs, préfets, sous-préfets, directeurs...) et à toutes les étapes des politiques publiques. «Vous êtes les gardiens du sens de l'État et les sentinelles de la République», a-t-il déclaré, soulignant leur rôle dans la stabilité institutionnelle.

Pour concrétiser l'Agenda Sénégal 2050 (souveraineté économique, justice sociale, équité territoriale), le ministre de l'Intérieur a invité à une rupture vers une administration «proactive, transparente et évaluée sur son impact réel», un engagement accru sur la décentralisation, l'innovation managériale et la prévention des crises et la promotion d'une «culture de responsabilité».

«BATIR UNE ADMINISTRATION D'EXCELLENCE OU SEULS COMPETENCE ET MERITE PRIMENT»

Sur le rôle attendu de l'Amicale des Administrateurs Civils du Sénégal, il a invitée l'AACS à devenir une «force de proposition» et un «incubateur d'idées» pour la réforme de l'État, au-delà de sa vocation solidaire. Revenant sur la devise des administrateurs civils : «Servir l'État, et non se servir de l'État», il les a exhortés à incarner cette exigence avec «rigueur et impartialité».