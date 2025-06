Le chef du gouvernement invite les investisseurs chinois à choisir le Sénégal. Ousmane Sonko a présidé hier, dimanche 22 juin 2025, un forum économique à Hangzhou, capitale de la province de Zhejiang. Plusieurs accords de partenariat ont été signés au cours de cette activité.

Une délégation sénégalaise conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko est en mission économique en Chine. À Hangzhou, capitale de la province de Zhejiang, le chef du gouvernement a appelé les investisseurs chinois à s'intéresser massivement aux opportunités sénégalaises. Lors du forum économique organisé ce dimanche 22 juin par l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) et l'ambassade du Sénégal à Pékin, Sonko a lancé un appel sans détour : « L'heure est à l'action. Notre oeuvre de construction nationale est aussi une opportunité historique pour la Chine. Nous vous tendons la main, venez la saisir. Investissez massivement au Sénégal, terre d'hospitalité, d'opportunités et d'avenir. »

Le Premier ministre a plaidé pour une implication plus affirmée de Pékin dans la transformation structurelle du Sénégal, dont l'ambition est de devenir un hub d'investissements productifs en Afrique de l'Ouest. Dans la même veine, le directeur général de l'APIX, Bakary Sega Bathily, a présenté les grands axes de la Vision 2050 et a invité à une synergie entre les secteurs privés sénégalais et chinois. Il a également annoncé la tenue, les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar, du Forum international « Invest in Senegal ».

Ce forum stratégique a été ponctué par la signature de plusieurs accords bilatéraux. Le Sénégal et la Chine se sont notamment engagés à coopérer dans le développement d'infrastructures hospitalières et de transport terrestre. Trois conventions spécifiques ont été signées avec la chambre de commerce sino-africaine de Yiwu, portant sur l'installation d'une raffinerie de pneus combustibles, la création d'une usine d'assemblage de machines pour le BTP et le secteur minier.

Présent à Hangzhou, Moustapha Dieng, président de l'Association des Sénégalais de Chine, a salué la pertinence de cette rencontre économique. « Ce forum a offert une belle opportunité aux opérateurs économiques sénégalais établis en Chine pour élargir leur réseau et inciter les entreprises chinoises à investir au Sénégal », a-t-il affirmé. Il a par ailleurs suggéré que ce modèle soit répliqué à Guangzhou, grande métropole du sud réputée pour son dynamisme commercial.

Même enthousiasme du côté de Mohamed Sèye, président d'un groupe sénégalais actif dans le bâtiment et la construction en Chine. « C'était une occasion unique de rencontrer des entrepreneurs sénégalais venus du pays et d'identifier des partenaires potentiels chinois pour nos projets », a-t-il confié.

Cette visite officielle intervient dans un contexte diplomatique marqué par le renforcement des relations sino-africaines. Elle fait suite à la réunion ministérielle des coordinateurs sur les mesures de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). À cette occasion, Pékin avait annoncé une série de mesures visant à dynamiser les échanges, dont l'exonération de droits de douane pour les produits issus de pays africains. Une orientation que le gouvernement sénégalais entend bien exploiter pour positionner le pays comme une plateforme stratégique d'investissement en Afrique de l'Ouest.