L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a abrité avant-hier, samedi 21 juin, la première édition de la cérémonie de remise des Prix d'Excellence de la Fondation UGB.

Ce sont en tout 10 prix qui vont du leadership à l'innovation en passant par l'ouverture, l'engagement en plus aussi des meilleurs étudiants qui ont été primés. Le but est de récompenser le mérite chez les membres de cette communauté universitaire de Sanar. La cérémonie a eu pour parrain feu Mansour Cama et les responsables de la Fondation UGB projettent de réhabiliter la bibliothèque universitaire (BU) dont le coût s'élève à 2 milliards FCFA.

«Cette cérémonie c'est un prétexte pour reconnaître et célébrer le mérite, l'excellence et les performances remarquables, aussi bien au niveau des étudiants qu'au niveau du personnel, bref, au niveau de toute la communauté universitaire de l'UGB. Dix (10) prix ont été décernés, les prix vont du prix de leadership au prix de l'innovation en passant par le prix de la performance, donc nous avons distribué dix prix dont les nominations ont été revues par un jury dûment établi avec des critères de sélection qui permettent d'assurer la transparence et l'objectivité tout autour du processus», a fait savoir Mme Diop Ndèye Ngoné Wagué, présidente de la Fondation UGB.

Pour elle, cela est un prétexte pour ceux qui n'ont pas été primés, de comprendre qu'ils n'ont pas démérités. Elle a rappelé que la Fondation compte pérenniser cette initiative, espérant que lors de la prochaine édition, il y aura beaucoup plus de prix pour célébrer beaucoup plus d'étudiants et de personnel, membres de la communauté universitaire.

«Ce qu'il faut retenir c'est que l'importance en soi ce n'est pas le prix, mais plutôt le fait que l'université est un terreau d'excellence, de mérite, de résilience, d'éthique et de déontologie et que ces valeurs-là soient le leitmotiv de tous les étudiants qui sont dans cette université et aussi également du personnel universitaire», a déclaré Mme Diop.

Parlant du parrain de cette cérémonie, en la personne de feu Mansour Cama, elle retiendra que le regretté a été pour tout le monde un bel exemple. «Il a été un bon père de famille, comme l'a témoigné sa fille qui était avec nous aujourd'hui. Il a été un employeur hors-pair. Il s'est battu toute sa vie pour assurer ou établir un secteur privé national fort et uni.

Alors, je pense que c'est un exemple de résilience. Il a toujours défendu avec beaucoup de courtoisie, mais avec beaucoup de fermeté ses convictions et c'est un exemple à suivre pour toute la jeunesse sénégalaise, au-delà des étudiants et du personnel de l'UGB. Alors, Mansour Cama, c'est un exemple pour tous et particulièrement toute la jeunesse sénégalaise», a-t-elle confié au terme de cette cérémonie qui a vu la présence des membres de la famille du défunt parrain.

La présidente de la Fondation UGB, ancienne alumni de la première promotion Sanar1 de l'UGB, a également saisi l'occasion pour faire part d'un de leurs projets phares à savoir la réhabilitation de la bibliothèque universitaire. «La fondation a porté ce projet qu'on a lancé à travers un dîner de gala de mobilisation de ressources tenu en février 2023. L'objectif qui était fixé à l'époque était de 2 milliards FCFA. Le projet vise à élargir ou étendre la bibliothèque universitaire ; à s'assurer que les étudiants à mobilité réduite puissent y accéder», a-t-elle conclu tout en lançant un appel solennel à l'endroit des alumnis et de toutes bonnes volontés pour l'atteinte de cet objectif.