Burkina Faso: Secteur des assurances - Vista Assurances Burkina désormais sur le marché national

Le Groupe Vista a officiellement lancé sa filiale Vista Assurance Burkina, jeudi 19 juin 2025, à Ouagadougou, en présence du président du Groupe, Simon Tiemtoré, du ministre délégué chargé du Budget, Fatoumata Traoré, représentant le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, de nombreuses personnalités, des partenaires et collaborateurs.

Après la banque, Vista Group Holding réalise un nouvel investissement dans l'économie burkinabè : Vista Assurance Burkina. Deuxième compagnie d'assurance du Groupe, après Vista Assurances Guinée, cette filiale a été officiellement lancée, jeudi 19 juin 2025, à Ouagadougou. Placée sous le parrainage du ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, représenté par la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Traoré, la cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du président du Groupe, Simon Tiemtoré, de nombreuses personnalités, des partenaires, clients et collaborateurs.

C'est donc une nouvelle offre assurancielle que Vista Assurance Burkina vient apporter aux acteurs économiques : les entreprises, les ménages et les particuliers, à travers une gamme variée et complète, composée d'une douzaine de produits, allant de l'assurance automobile à l'assurance Globale dommages, en passant par l'assurance multirisque habitation, l'assurance santé, l'assurance Tous risques chantiers, l'assurance Responsabilité civile professionnelle, etc. Pour le président Tiemtoré, cette nouvelle compagnie d'assurance ne vient pas sur le marché burkinabè avec des solutions importées d'autres environnements mais avec des produits en phase avec le contexte local, sensibles aux besoins quotidiens de la population.

« Notre objectif est de ne pas apporter des solutions qui sont bancables, mais plutôt adaptées à la réalité de notre pays, de notre marché, pour pouvoir ainsi accompagner les uns les autres à réussir dans leurs entreprises », a-t-il laisse entendre. Pour Simon Tiemtoré, Vista Assurances est une initiative endogène burkinabè au service des Burkinabè. Et plus qu'une entreprise, c'est un engagement à soutenir le développement de son pays, à accompagner les entreprises, les PME, l'Etat.

Renforcer la présence du Groupe au Burkina

Il traduit sa gratitude au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son accompagnement et son engagement pour le développement du Groupe bancaire Vista, à travers des actions multiformes. « Il nous accompagne, conseille, nous encourage à pouvoir accompagner les entrepreneurs burkinabè, à promouvoir

l'économie du Burkina, à donner la chance aux Burkinabè de s'exprimer dans leurs pays, de défendre notre économie nationale, notre identité nationale et à pouvoir supporter les entrepreneurs, les femmes et les hommes à développer le pays, à le transformer, à s'approprier son économie pour développer le Burkina Faso », a-t-il confié.

Le Groupe Vista, a-t-il rassuré, va soutenir cette volonté à travers le renforcement de sa présence au Burkina Faso, au niveau bancaire et de l'assurance, de la micro-assurance, pour ainsi accompagner le développement national. Pour ce faire, M. Tiemtoré a invité ses soeurs et frères burkinabè à travailler avec le Groupe Vista, s'engager avec lui, dans la vision du développement économique et social du chef de l'Etat.

« Car, personne ne viendra faire notre développement pour nous », a-t-il martelé.

M. Tiemtoré a également traduit sa gratitude au ministre de l'Economie et des Finances et ses collaborateurs, ainsi que la direction nationale de la BCEAO et tous les services compétents qui ont soutenu le projet de lancement du projet de Vista Assurances Burkina qui est aujourd'hui une réalité. La ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Touré, a, au nom du parrain, salué tous les artisans de cette noble initiative, qui marque un tournant décisif dans le paysage financier national. Pour elle, Vista Assurances vient renforcer la résilience du Burkina, en apportant une réponse aux vulnérabilités, tout en étant un levier de transformation durable, pour les entreprises, les ménages et l'économie dans son ensemble.

Contribuer à l'élargissement de l'inclusion financière

« Dans un contexte marqué par l'exposition accrue aux risques, qu'ils soient économiques, climatiques, sanitaires ou sécuritaires, l'assurance devient bien plus qu'un produit financier. Elle incarne une logique de prévoyance, de stabilité et de reconstruction. Comme l'a si bien dit Winston Churchill, « l'assurance, c'est la sécurité d'aujourd'hui qui garantit la reconstruction de demain », a-t-elle confié.

En s'implantant à un moment où les attentes des populations en matière de services financiers accessibles, adaptés et fiables n'ont jamais été aussi pressantes, Vista Assurances Burkina est donc en phase avec la vision stratégique du gouvernement burkinabè qui place le secteur privé au coeur de la transformation structurelle de l'économie nationale.

C'est pourquoi, a poursuivi la ministre, la naissance de compagnie ne saurait être perçue comme un simple acte entrepreneurial, mais plutôt l'expression vivante d'une ambition collective : celle de bâtir un secteur financier plus robuste, plus inclusif et plus résilient. Elle va sans doute contribuer à l'élargissement de l'inclusion financière, à la création d'emplois qualifiés et durables, à la mobilisation accrue des ressources domestiques, indispensables à notre souveraineté économique, a-t-elle relevé. Mais au-delà du Burkina Faso, conformément à sa vocation panafricaine, le Groupe Vista va poursuivre son expansion à travers le continent. Et son objectif est d'être présent dans 25 pays africains, avec une offre de services financiers diversifiés.

« Partout où il y aura Vista Banque, il y aura Vista Assurance, une micro finance et une compagnie de leasing », a confié le président Tiemtoré. Et il est disposé à accompagner les entrepreneurs et hommes d'affaires burkinabè désirant investir hors du pays, notamment dans les pays où le Groupe est déjà présent, comme la Guinée, la Gambie, la Sierra Leone, le Mozambique, le France et Dubaï.