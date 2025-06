Burkina Faso: Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI - Le pays appelle à plus de solidarité, d'actions et d'engagement dans un monde en mutation

Au 2e jour de la 51e session du Conseil des ministres de l'Organisation de la coopération islamique, le Burkina Faso a fait sa déclaration par la voix de son ministre chargé des Affaires étrangères.

Situant le contexte des pays du Sahel qui font face avec honneur et abnégation au terrorisme, de l'islamophobie qui continue de faire l'actualité, ainsi que des pays comme la Lybie, le Soudan et l'Afghanistan, qui se battent au quotidien dans la reconstruction de leurs institutions, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a déploré et condamné l'escalade de la violence à Gaza, au Liban ainsi que l'agression de l'Iran par Israël tout récemment.

Au regard de ce contexte, « il est évident que la paix mondiale est menacée et la Oummah ne peut rester timide face à une telle situation ». Telle est la position du Burkina Faso, qui reconnait et salue toutefois les initiatives de l'OCI, notamment dans le domaine humanitaire.

Pour la conduite du prochain mandat de l'OCI et au regard de la gravité, de l'envergure et de la complexité des situations, le Burkina Faso suggère des actions « plus robustes » pour une dynamique de solidarité agissante, aussi bien au Sahel que dans les autres zones en crise. « Le Burkina Faso vous attend, le Mali vous attend, le Niger vous attend, le Sahel vous attend, le Soudan vous attend, Gaza vous attend, le Liban vous attend, l'Iran vous attend. Ils vous attendent sur tous les fronts », a laissé entendre le chef de la diplomatie burkinabè.

Sur une note d'espoir, le Burkina Faso dit attendre par conséquent, une OCI plus active et présente sur le terrain, à travers une réelle dynamisation de ses agences et de ses opérateurs, en renforçant leurs capacités respectives.

Face aux actes de destruction et de violence sur les populations innocentes, la position du Burkina Faso est que « seule l'action dans la solidarité reste la meilleure réponse », et c'est dans cet esprit qu'a vu le jour la Confédération des Etats du Sahel en tant que réponse au terrorisme et à la néo colonisation.

Dans sa déclaration, le ministre chargé des Affaires étrangères a traduit les félicitations du Burkina Faso à la Türkiye qui assure désormais la présidence de l'OCI.

Il a également transmis les salutations fraternelles du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à Son Excellence monsieur le Président de la République de Türkiye, tout en relevant sa satisfaction du nouvel élan qui caractérise désormais les relations entre ce pays et le Burkina Faso.