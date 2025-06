Burkina Faso: Service national patriotique - 794 « réservistes » aptes à servir

La 2e cohorte de la 80e promotion des appelés du Service national patriotique (SNP) est sortie officiellement, vendredi 20 Juin 2025, à Loumbila. Au total, ce sont 794 qui ont répondu présent à la démobilisation.

Après 90 jours de formation civique et militaire au Centre de formation et de production de Loumbila, dans le Plateau central, 794 stagiaires de la Fonction publique sont désormais aptes à servir partout où besoin sera. Ce 20 juin 2025, ils ont effectué leur sortie officielle. Il s'agit de la 2e tranche de la 80e promotion des appelés salariés du Service national patriotique.

Sur un effectif total de 883 appelés issus de divers Instituts, écoles et centres de formation, 797 ont été déclarés aptes à l'issue des visites médicales. « Au cours des activités, on note deux cas de désertion ainsi qu'un dispensé. A la date du 20 juin 2025, l'effectif présent s'élève à 794 appelés, dont 113 femmes », a indiqué le directeur du Centre de formation et de production de Loumbila, Daouda Dao.

Les matières dispensées sont, entre autres, la formation civique et les connaissances des armes, l'entrainement physique, militaire et sportif, l'initiation au métier des armes, la formation à l'esprit de corps et des conférences. « Ce vaste programme a commencé par une visite médicale suivie d'une prise en main des appelés, ensuite, des cours théoriques et enfin l'évaluation sur les domaines enseignés. Les moyennes varient de 18,33 à 13,33 sur 20 », a relevé Daouda Dao.

L'ordre et la discipline, les valeurs cardinales

Pour le directeur général du Service national patriotique (SNP), le colonel Haidara Moctar Taboré, la présente formation, comme les précédentes, visait à doter ces appelés d'un socle commun de valeurs citoyennes et républicaines à même de les guider tout au long de leur carrière professionnelle et de leur vie de citoyen. « Votre démobilisation n'est pas une fin, mais un commencement. Dans vos administrations, vous serez désormais les reflets du civisme et du patriotisme.

Montrez l'exemple par votre capacité à fédérer autour des valeurs communes. Tenez-vous prêts à répondre à l'appel pour la défense de la Patrie. Et rappelez-vous que le Service national patriotique n'est pas seulement une formation, c'est un esprit, une culture de responsabilité, un engagement au service du bien commun », a exhorté le DG du SND.

Cette responsabilité, le stagiaire, Malick Adama Yoni, le délégué de la promotion l'a bien compris. Selon lui, durant ces 90 jours, il a acquis de nombreuses connaissances qui sont un atout pour sa carrière d'agent de la Fonction publique. « J'ai surtout appris la discipline, l'ordre et la ponctualité pendant nos rassemblements.

L'ordre est l'équivalent de la ponctualité au service et nous allons l'appliquer sur le terrain », a-t-il ajouté.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a exhorté les stagiaires à faire des connaissances reçues à Loumbila, un repère dans leur comportement et dans leurs administrations à venir. Au cours de cette sortie officielle, les appelés ont, par des démonstrations, montré les techniques d'autodéfense et de maniement des armes. La 80e promotion a compté au total 1 793 appelés salariés.