Burkina Faso: 1er Concept Store Bancaire Vista Bank Burkina - Offrir plusieurs solutions bancaires innovantes en un seul espace

Le Groupe Vista, à travers sa filiale Vista Bank Burkina, a lancé le tout premier Concept Store bancaire du pays des Hommes intègres, vendredi 20 juin 2025, à Ouagadougou, au sein du super marché Super U, dans la zone ZAD. Une approche innovante de rapprochement de la banque de la clientèle, en mettant à sa disposition plusieurs offres bancaires et assurancielles innovantes en seul espace.

Etre une banque globale et moderne qui investit continuellement dans les solutions innovantes, adaptés aux réalités locales et accessibles à tous. Cette vision du Groupe Vista Bank a encore été traduite en réalité par la filiale Vista Bank Burkina, à travers l'ouverture du tout premier Concept Store bancaire au pays des Hommes intègres, vendredi 20 juin 2025, à Ouagadougou.

Situé au sein du super marché Super U, dans la zone ZAD, ce Concept Store bancaire est une sorte d'agence bancaire qui a la particularité d'offrir en un seul endroit plusieurs produits et services bancaires de Vista Bank. En plus de bénéficier des solutions de financement sur mesure, notamment dans les domaines du crédit à la consommation, du crédit-bail et du crédit immobilier. Avec un conseilleur financier dédié, les clients de cet espace auront droit à une réduction de 25% sur les produits bancaires et assuranciels qu'ils sollicitent.

Le Concept a également l'avantage de rassembler en un seul lieu des partenaires stratégiques de la banque qui évoluent dans des domaines clés comme l'immobilier, le mobilier, l'automobile, le voyage, le digital, l'assurance et le contenu local. Les partenaires, à savoir CGE Immobilier, Diacfa, Vista Assurances, Burkina Mobile, Planète Meuble, Satguru commercialisent leurs produits ou solutions dans le même endroit qu'ils partagent avec Vista Bank Burkina.

Et après l'obtention d'un devis auprès de ces partenaires, les clients de la banque ont accès à des solutions de financement dans des délais inédits et à des conditions beaucoup plus avantageuses, avec des payements échelonnés sur 3, 6, 9 voire 12 mois, a souligné, le directeur général de Vista Bank Burkina, Mohamed Ba.

Pour lui, en tant que première de la place à lancer ce Concept Store bancaire, Vista Bank Burkina traduit ainsi son ambition clairement affichée de moderniser l'expérience bancaire au Burkina et d'offrir des solutions répondant au mieux aux réalités locales. « Ce concept store bancaire incarne notre vision d'une banque connectée, agile et inclusive et repose sur quatre piliers essentiels. Offrir des solutions de financement adaptées aux besoins de la population burkinaise, notamment en matière de crédit à la consommation et immobilier.

Accompagner les startups et les entrepreneurs en facilitant l'accès au financement pour leurs équipements et leur croissance. Réinventer la relation client en proposant une approche plus immersive et personnalisée. Créer un écosystème gagnant-gagnant, nouant des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux et internationaux », a fait savoir M. Ba.

« Se positionne comme un acteur majeur du secteur financier burkinabè »

Mais loin d'être une simple innovation bancaire, a-t-il poursuivi, ce Concept constitue aussi un puissant outil de développement économique et social du Burkina Faso, en mettant un accent particulier sur les startups, les PME et l'entrepreneuriat féminin. Selon le président de Vista Group Holding, Simon Tiemtoré, le lancement de ce premier Concept Store bancaire du Burkina, qui est le deuxième du Groupe, intervient après le grand succès qu'a connu celui de Vista Bank Guinée.

« Et notre objectif est d'avoir un instrument qui soit adapté aux réalités de nos populations. Déjà présente au Burkina, en Guinée, en Gambie, en Sierra Leone, au Mozambique et en France, le Groupe Vista Bank reste fidèle à sa stratégie d'expansion qui est d'être une banque globale à vocation panafricaine ; et l'objectif est l'implantation de ces filiales dans 25 pays africains », a-t-il confié. Au niveau national, en passant de la 13e place au moment de l'acquisition, à la 5e place aujourd'hui, Vista Banque Burkina se positionne comme un acteur majeur du secteur financier burkinabè.

« Notre rôle est d'être une banque citoyenne qui accompagne l'Etat dans sa politique de développement économique et le social et qui se traduit en général par des financements structurants que nous apportons au gouvernement et qui sont implémentés par le secteur privé. Cela crée de la chaîne de valeurs pour les femmes, les jeunes, les hommes, entrepreneurs burkinabè avec qui, nous avons une vocation, une ambition de faire la promotion du quotidien local. Il appartient donc à nos soeurs et frères burkinabè de s'approprier les opportunités qu'il y a au pays et nous serons là pour vous accompagner avec les financements qu'il faut », a lancé M. Tiemtoré à ses compatriotes.

Un changement de paradigme

Mais au-delà du Concept Store, Vista Bank nourrit de grandes ambitions pour le Burkina Faso, à travers à son expansion dans les régions et la digitalisation ; et cette transformation digitale va s'étendre au Concept Store on line, à côté de celui physique, afin de donner une autre vitrine de visibilité aux PME/PMI burkinabè. Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, par la voix de son représentant, son conseiller technique, Souleymane Nabolé, a salué M. Tiemtoré qu'il qualifie d' « un des éclaireurs du monde financier burkinabè », pour son ingéniosité à travers l'inauguration du tout premier Concept Store bancaire du Burkina Faso.

« Nous ne sommes pas simplement témoins d'une ouverture d'agence, mais d'une transformation de paradigme. Ce Concept Store, premier du genre au Burkina Faso, incarne une nouvelle génération de services bancaires, fondée sur l'écoute, l'interaction, la digitalisation et l'intégration des besoins économiques et sociaux dans un même espace », s'est-il réjoui.

Ce type d'initiative, a-t-il poursuivi, contribue non seulement à moderniser le paysage bancaire, mais aussi à stimuler une économie plus dynamique, plus intégrée, plus solidaire. « Dans un pays où l'inclusion financière reste un défi central, cette innovation contribue puissamment à rapprocher les services bancaires des citoyens, à renforcer la confiance dans le système financier et à créer les conditions d'une participation élargie à la vie économique », a-t-il conclu.

Le conseiller du ministre a traduit la gratitude du gouvernement à Vista Bank pour sa contribution au financement des infrastructures routières, industrielles, énergétiques, sociales. En retour, le Président Tiemtoré a exprimé sa reconnaissance aux autorités Burkinabè pour leur constant soutien à Vista Bank, mais à l'ensemble des Burkinabè qui ne cessent de porter le Groupe Vista.