Ghana: Fitch relève la note de crédit du pays en raison de l'émission d'euro-obligations et du ralentissement de l'inflation

TLDR

Fitch Ratings a relevé la note de défaut de l'émetteur du Ghana en devises étrangères à long terme de "défaut restreint" à "B-" avec une perspective stable.

Cette amélioration fait suite à la restructuration réussie de 13,1 milliards de dollars de dette en euro-obligations et aux progrès réalisés dans les négociations sur la dette extérieure restante.

L'agence de notation a cité l'amélioration des conditions macroéconomiques, notamment la baisse de l'inflation de 23 % en 2024 à 18,4 % en mai 2025, son niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Fitch Ratings a relevé la note de défaut de l'émetteur à long terme en devises étrangères du Ghana de "défaut restreint" à "B-" avec une perspective stable. Ce relèvement fait suite à la restructuration réussie de 13,1 milliards de dollars de dette en euro-obligations et aux progrès réalisés dans le cadre des négociations sur la dette extérieure. Fitch s'attend à ce que le processus de restructuration soit achevé d'ici à la fin de l'année 2025.

L'agence de notation a cité l'amélioration des conditions macroéconomiques, notamment la baisse de l'inflation de 23 % en 2024 à 18,4 % en mai 2025, son niveau le plus bas depuis plus de trois ans. L'inflation devrait atteindre une moyenne de 15 % cette année et tomber à 10 % en 2026. Le cedi ghanéen s'est également renforcé, inversant des années de dépréciation.

Fitch a noté une confiance accrue des investisseurs, une discipline budgétaire plus stricte et une stabilité du taux de change. Le ministère des finances prévoit un excédent budgétaire primaire de 0,5 % du PIB en 2025 et une baisse du ratio dette/PIB à 60 %, contre 93 % en 2022. Les réserves brutes ont atteint 6,8 milliards de dollars et les paiements d'intérêts représentent désormais 25 % des recettes, contre 48 % en 2021.

Selon les autorités, ce relèvement est le signe d'un retour à la crédibilité financière mondiale. Le gouvernement espère que cette mesure favorisera l'accès aux marchés des capitaux et attirera les investissements étrangers.

Points clés à retenir

Le passage du Ghana de la catégorie "défaut de paiement" à la catégorie "B" représente plus qu'un simple changement de notation : c'est le signe d'une stabilisation macroéconomique et d'une crédibilité politique retrouvée après deux années de crise. Depuis le défaut de paiement de sa dette extérieure en 2022, le Ghana a mis en oeuvre une stratégie d'assainissement budgétaire sous la direction du ministre des finances, M. Cassiel Ato Forson, combinant la restructuration de la dette, le contrôle de l'inflation et la gestion du taux de change.

Le redressement a commencé à porter ses fruits. L'inflation est en baisse, le cedi se raffermit et les coûts d'intérêt sur la dette publique diminuent. Ces changements sont essentiels, en particulier dans un pays où les pressions inflationnistes ont historiquement affecté les prix des denrées alimentaires et érodé le pouvoir d'achat. Le fardeau de la dette publique du Ghana reste élevé, mais la baisse des ratios d'endettement et l'augmentation des réserves offrent une plus grande marge de manoeuvre budgétaire. Le service de la dette représentant une part moins importante des recettes et un excédent primaire étant prévu, la politique budgétaire retrouve peu à peu sa viabilité.