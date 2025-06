Malawi: La baisse des prix des denrées alimentaires aide le pays à réduire son taux d'inflation à 27,7 % en mai

TLDR

L'inflation globale au Malawi a baissé à 27,7 % en mai 2025, contre 29,2 % en avril.

Cette baisse est due à la diminution de l'inflation des denrées alimentaires, qui est passée de 35,8 % à 32,7 %.

Si les tendances actuelles sont encourageantes, la stabilité macroéconomique générale dépend de l'amélioration de la liquidité du marché des changes.

L'inflation globale au Malawi a baissé à 27,7 % en mai 2025, contre 29,2 % en avril, selon le dernier rapport sur l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques. Ce recul est dû à la baisse de l'inflation alimentaire, qui est passée de 35,8 % à 32,7 %. L'inflation non alimentaire a toutefois légèrement augmenté, passant de 19,4 % à 20 %. D'un mois à l'autre, l'inflation nationale s'est établie à 0,6 %, l'inflation alimentaire étant de 0,2 % et l'inflation non alimentaire de 1,2 %.

L'inflation urbaine est restée stable à 0,6 %, tandis que l'inflation rurale a légèrement baissé à 0,5 %. Les données montrent un ralentissement de la croissance des prix des denrées alimentaires dans les deux contextes, les zones rurales enregistrant un taux d'inflation des denrées alimentaires de seulement 0,1 % d'un mois à l'autre.

L'Association des consommateurs du Malawi s'est félicitée de cette évolution. Le directeur exécutif John Kapito a lié la baisse à la chute des prix du maïs, notant l'allègement de la pression sur les budgets des ménages. Les prix du maïs au détail sont tombés à 928 K/kg en mai, en baisse par rapport aux sommets atteints précédemment, mais toujours en hausse de 57 % par rapport à l'année précédente.

L'économiste Velli Nyirongo a déclaré que l'amélioration de l'approvisionnement en denrées alimentaires permettait de contrôler l'inflation, mais a averti que les prix des produits non alimentaires restaient élevés en raison des pénuries de devises et des coûts d'exploitation. Si les tendances actuelles sont encourageantes, notamment en ce qui concerne l'accessibilité des denrées alimentaires, la stabilité macroéconomique générale dépend de l'amélioration de la liquidité des devises, de la réduction de la dépendance à l'égard des importations et du soutien de la production intérieure au-delà de l'agriculture.

Si la modération de l'inflation se poursuit au cours du second semestre, la Reserve Bank of Malawi pourrait trouver une marge de manoeuvre pour ajuster les taux directeurs, mais les risques fiscaux et monétaires restent essentiels pour le contrôle de l'inflation à long terme.

Points clés à retenir

La baisse de l'inflation alimentaire au Malawi reflète les tendances saisonnières pendant le pic des récoltes et l'amélioration de la disponibilité du maïs. Selon l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, les prix du maïs ont atteint leur plus bas niveau saisonnier en mai 2025. Bien que cela ait contribué à modérer l'inflation, le niveau global des prix des denrées alimentaires reste sensiblement élevé par rapport à l'année dernière.

La dynamique de l'inflation rurale et urbaine montre que les prix des denrées alimentaires se stabilisent, mais que les catégories non alimentaires sont toujours sous pression. La hausse de l'inflation non alimentaire met en évidence des défis structurels persistants, notamment des pénuries de devises, des coûts élevés du carburant et des transports, ainsi qu'un environnement opérationnel difficile pour les entreprises.

Le Malawi reste fortement tributaire des importations, en particulier pour le carburant et les intrants industriels. La disponibilité limitée du kwacha sur le marché des changes a entraîné des pressions continues sur les prix des produits non alimentaires, atténuant les effets bénéfiques de la baisse des prix des denrées alimentaires.