Afrique: Hizo lève 100 000 dollars pour faciliter les transferts d'argent intra-africains

TLDR

La startup fintech nigériane Hizo a obtenu une levée de fonds de 100 000 dollars auprès d'amis et de membres de la famille.

Hizo permet aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et de dépenser des devises locales de manière transparente dans plus de 14 pays africains.

Contrairement à de nombreuses plateformes de transfert de fonds qui dépendent de corridors en dollars, Hizo se concentre sur la liquidité en monnaie locale.

La startup fintech nigériane Hizo a obtenu une levée de fonds de 100 000 dollars "amis et famille" pour accélérer sa mission de simplification des transferts d'argent intra-africains. Encore en phase pilote, Hizo permet aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et de dépenser des devises locales de manière transparente dans plus de 14 pays africains, sans passer par des devises étrangères comme le dollar américain.

"Les paiements intra-africains ne fonctionnent pas", a déclaré le PDG Victor Chiedu. "Hizo est une plateforme construite par les Africains, pour les Africains, afin de rendre les transferts en monnaie locale abordables, rapides et sans frontières.

Contrairement à de nombreuses plateformes de transfert de fonds qui dépendent des corridors en USD, Hizo se concentre sur la liquidité en monnaie locale, permettant aux particuliers et aux petites entreprises d'effectuer des transactions natives au-delà des frontières. Le financement servira à financer le développement de produits, l'expansion régionale et la croissance de l'équipe.

Key Takeaways

L'infrastructure de paiement fragmentée de l'Afrique oblige souvent le commerce local à emprunter des voies coûteuses et inefficaces basées sur le dollar. Des startups comme Hizo perturbent cette dynamique en construisant des écosystèmes FX-lite multi-pays adaptés aux utilisateurs africains réels, qu'il s'agisse de commerçants informels ou de familles recevant des envois de fonds. Avec plus de 14 devises prises en charge et une interface légère et mobile, Hizo façonne une vision du commerce africain sans frontières, en ciblant une opportunité massive ignorée par les acteurs traditionnels.

La traction précoce de la startup souligne la demande croissante de solutions locales pour le marché africain des envois de fonds intracontinentaux, qui représente plus de 20 milliards de dollars. Soutenue par une communauté d'investisseurs motivés, Hizo fait le pari que l'avenir des paiements africains est africain, rapide, abordable et en monnaie locale.