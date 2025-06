Afrique du Nord: Le marocain Wafa lance une offre de 317 millions de dollars sur l'égyptien Delta Insurance

TLDR

Wafa Assurance (BVC:WAA), l'un des plus grands assureurs du Maroc, a déposé une offre publique d'achat (OPA) en vue d'acquérir une participation de 51 % dans la société égyptienne Delta Insurance.

L'offre, déposée le 10 juin auprès de l'autorité égyptienne de régulation financière, est proposée au prix de 40 EGP par action, ce qui valorise Delta à 5 milliards d'EGP (317 millions de dollars).

L'acquisition est soumise aux approbations réglementaires en Égypte et au Maroc. Wafa Assurance, qui a fait son entrée sur le marché égyptien de l'assurance-vie en 2021, cherche à étendre ses activités dans la région.

Wafa Assurance (BVC:WAA), l'un des plus grands assureurs du Maroc, a déposé une offre publique d'achat (OPA) pour acquérir une participation de 51% dans la société égyptienne Delta Insurance (EGX:DEIN). L'offre, déposée le 10 juin auprès de l'Autorité égyptienne de régulation financière, est proposée au prix de 40 EGP par action, ce qui valorise Delta à 5 milliards d'EGP (317 millions de dollars).

L'actionnaire majoritaire de Delta, Egypt Kuwait Holding (EKH), qui détient 63,39 % de la société, a accepté de vendre la totalité de sa participation. L'acquisition est soumise aux autorisations réglementaires en Égypte et au Maroc.

Wafa Assurance, qui est entrée sur le marché égyptien de l'assurance-vie en 2021, cherche à étendre ses activités dans la région grâce à cette transaction. La société marocaine aurait surenchéri sur AXA pour l'opération, ce qui témoigne d'une forte concurrence pour l'accès au secteur de l'assurance égyptien, qui est sous-pénétré.

L'Égypte, qui compte plus de 120 millions d'habitants, a un taux de pénétration de l'assurance d'à peine 1 %. En 2023, elle représentait 4 % du total des primes d'assurance en Afrique, ce qui souligne son potentiel stratégique pour les acteurs régionaux et internationaux cherchant à s'implanter sur le plus grand marché d'Afrique du Nord.

Key Takeaways

Le projet d'acquisition de Delta Insurance marque une étape stratégique pour Wafa Assurance, qui souhaite renforcer sa présence sur un marché où la couverture d'assurance est faible et le potentiel de croissance élevé. Le taux de pénétration de l'assurance en Égypte reste inférieur aux moyennes régionale et mondiale, ce qui laisse une marge d'expansion dans les segments vie et non-vie.

Wafa s'appuie sur son entrée antérieure en Égypte par l'intermédiaire de Wafa Life Insurance Egypt, mais cet accord lui donne une exposition directe aux activités d'assurance générale et de réassurance de Delta. En obtenant une participation majoritaire, Wafa se positionne pour accélérer sa croissance sur un marché compétitif mais sous-développé.

L'engagement d'EKH à se désengager complètement donne à Wafa la possibilité de contrôler l'entreprise. L'approbation des autorités réglementaires est maintenant essentielle. Si l'opération est menée à bien, il s'agira de l'une des plus importantes transactions dans le secteur de l'assurance en Afrique du Nord au cours des dernières années.

Elle s'inscrit dans une tendance plus large de fusions-acquisitions transfrontalières dans le secteur de l'assurance en Afrique, les entreprises des marchés plus matures - comme le Maroc et l'Afrique du Sud - cherchant à pénétrer des économies à croissance rapide et mal desservies. Grâce à cette acquisition, Wafa pourrait devenir un assureur multirisque de premier plan en Égypte, et potentiellement dans toute la région.