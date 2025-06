La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a tenu le 22 juin 2025, à Abuja, au Nigeria, sa soixante-septième session ordinaire.

Selon un communiqué de presse, au cours de cette session, les chefs d'État ont examiné le rapport de la 94e session ordinaire du Conseil des ministres, ainsi que les rapports sur l'état de la Communauté, la sécurité et la situation politique dans la région, entre autres.

Dr Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Cedeao a souligné les réalisations de la Cedeao au cours des 50 dernières années, réaffirmant sa position de communauté économique régionale la plus avancée d'Afrique malgré les défis actuels. Il a souligné que le dialogue avec les trois États membres qui se sont retirés progressait de manière positive et a appelé à un soutien accru au secteur privé de la région afin de stimuler la croissance durable, la création d'emplois et une intégration plus profonde.

Dans son discours d'ouverture, Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et président de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao, a évoqué les réalisations remarquables de la Cedeao au cours des 50 dernières années, tout en exhortant les dirigeants à faire face aux menaces persistantes en matière de sécurité. Il a souligné qu'aucun pays ne pouvait à lui seul lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière, et a appelé à une coordination plus étroite, à une volonté politique plus forte et à une action collective décisive pour préserver la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest.

« Tout en célébrant nos réalisations au cours des 50 dernières années, nous devons également faire face aux défis qui continuent d'entraver nos aspirations, tels que les menaces pour la sécurité, l'extrémisme violent et d'autres crimes transfrontaliers qui continuent de s'étendre et de s'intensifier. Aucune nation ne peut relever ces défis seule. Nous devons repenser la coordination, renforcer la volonté politique et donner la priorité à une approche collective de la sécurité. Nous devons agir de manière décisive dans la lutte contre le terrorisme afin de servir d'instrument de paix et de stabilité pour notre région », a-t-il souligné.

Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (Unowas), a transmis dans sa déclaration les salutations chaleureuses du Secrétaire général des Nations Unies et a réitéré l'engagement des Nations Unies à soutenir la paix, la sécurité et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Il a mis en avant l'engagement diplomatique actif de l'Onu dans toute la région et a souligné la nécessité urgente d'une action collective contre le terrorisme, qui reste la menace la plus importante pour la stabilité.

À l'issue du sommet, l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao a élu Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, à la présidence de l'Autorité, en remplacement de Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, dont le mandat a pris fin.