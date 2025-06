Sénégal: Développement du tourisme - Ibis Styles Dakar se positionne comme un hub touristique et urbain

Ibis Styles Dakar se repositionne aujourd'hui comme un lieu incontournable pour les voyageurs en quête de confort, de modernité, mais également comme un hub touristique et urbain pour mieux valoriser la culture sénégalaise.

"Ibis Styles Dakar vient d'être rebranding. Avant c'était Ibis Rouge. On est passé à Ibis Styles Dakar, pour donner vraiment beaucoup plus de dynamique à la marque , beaucoup plus d'innovation à la marque et surtout répondre à un appel du pays.

Un appel du pays, c'est-à-dire, mettre en avant des produits de qualités, des produits avec un bon rapport qualité prix qui vont convenir à tout types de clients, à tout voyageur et surtout, mettre en avant notre pays avec des hôtels modernes des hôtels qui allient confort et bon rapport prix. Et surtout qui reste là, pour les artisans locaux", a déclaré Mme Fall Rose, Directrice commerciale et marketing des hôtels Accords au Sénégal.

Lors de ce rebranding, la directrice commerciale et marketing des hôtels Accords au Sénégal a fait savoir qu'avec

Ibis Styles Dakar, ils mettent en avant le local. ils mettent en avant nos artisans, mais également la culture sénégalaise et surtout la modernité". Au delà, ils se projettent sur les JOJ qui arrivent à l'horizon.

"Nous allons avoir des grands événements bientôt. On a le forum de Agra qui est la c'est le premier forum de l'agriculture. Cette année aussi on a le Forum Invest qui est la. Et surtout les JOJ qui arrivent, vraiment c'est toute l'Afrique qui nous regarde. Le groupe Accords, ne pourrait pas passer autre. On devait être là, avec des produits innovants, des produits qui répondent aux normes internationales. Et Ibis Styles Dakar est venu pour répondre à ce besoin".

Pour rappel, l'hôtel dispose de 106 chambres confortables et d'espaces communs chaleureux et colorés qui inspirent et stimulent la créativité.