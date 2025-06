À l'occasion de la célébration de la Fête de la Musique, le Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar a vibré au rythme du reggae lors de la cérémonie de présentation du livre "Le Reggae, chronique d'une musique magique" de l'écrivain Alassane Bèye. Cet événement, riche en échanges culturels et intellectuels, a réuni artistes, universitaires, et passionnés de musique autour d'une oeuvre pionnière en Afrique francophone.

En présence du Professeur Ibrahima Wone, Président du Conseil d'Administration du MCN, et du Directeur Général du musée, le Docteur Mouhamed Abdalah Ly, l'importance du MCN comme lieu de convergence des arts et des savoirs a été réaffirmée. "Ce musée n'est pas seulement un espace dédié aux arts visuels, mais aussi un lieu ouvert à toutes les expressions artistiques et culturelles", a souligné le Professeur Wone.

Avec ses 590 pages, l'ouvrage d'Alassane Bèye explore les origines, les mutations, et l'impact socioculturel du reggae, tout en mettant en lumière ses figures emblématiques comme Bob Marley, Peter Tosh, ou encore des artistes moins connus mais tout aussi influents.

L'auteur a insisté sur les liens profonds entre le reggae, l'histoire de l'esclavage, et les luttes pour la liberté, évoquant des personnalités telles que Marcus Garvey et Haïlé Sélassié.

Modéré par Ibrahima Khalil Ndiaye, journaliste au quotidien National Le Soleil, le panel a vu des interventions marquantes, notamment celles de l'auteur Alassane Bèye et de Rasmakha, qui ont partagé leurs réflexions sur l'universalité du reggae et son rôle dans la conscientisation des peuples. La présentation de l'ouvrage a été ponctuée par des intermèdes musicaux qui ont magnifiquement illustré la richesse des répertoires évoqués dans le livre.

La soirée s'est achevée en beauté avec un concert animé par des artistes de renom : Team Self et Ndiaga Diop Be One Africa, offrant aux visiteurs une immersion totale dans l'esprit du reggae.

Préfacé par Olivier Albot, expert du reggae, et édité par les Éditions Maguilen, ce livre est déjà considéré comme une référence. Sa sortie officielle le 4 mars 2023 avait déjà marqué les esprits, et cette cérémonie au MCN a confirmé son importance dans la promotion de la culture musicale africaine

En somme, cette journée a été une célébration vibrante de la musique, de l'histoire, et de la résistance, illustrant parfaitement la magie du reggae et son pouvoir rassembleur.

La fête de la musique créée en 1982 en France, à l'initiative de Jack Lang alors ministre de la culture, cette manifestation populaire a depuis essaimé à travers le monde, offrant chaque 21 juin un espace d'expression libre aux musiciens qu'ils soient amateurs ou professionnels. Elle incarne l'idéal d'une musique pour tous et par tous dans un esprit de convivialité, de diversité et de gratuité.