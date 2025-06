Niger: Le pays s'apprête à nationaliser la compagnie d'électricité NIGELEC

TLDR

Le gouvernement nigérien a annoncé la nationalisation complète de la Compagnie d'électricité du Niger (NIGELEC), mettant fin à son statut d'entreprise à propriété mixte.

La décision, confirmée lors de la réunion du Conseil des ministres du 19 juin, transfère tous les capitaux et actifs à l'État et dissout le conseil d'administration de NIGELEC.

Le gouvernement souhaite reprendre le contrôle stratégique du secteur de l'électricité, considéré comme vital pour le développement national.

Le gouvernement nigérien a annoncé la nationalisation complète de la Compagnie d'électricité du Niger (NIGELEC), mettant fin à son statut d'entreprise à propriété mixte. La décision, confirmée lors du Conseil des ministres du 19 juin, transfère l'ensemble du capital et des actifs à l'État et dissout le conseil d'administration de la NIGELEC. Les actionnaires minoritaires seront indemnisés.

NIGELEC, qui appartenait auparavant à l'État à plus de 99 % avec des participations mineures détenues par les banques locales, les villes et le personnel, disposait d'un capital de plus de 76 milliards de FCFA. Malgré cela, la société était confrontée à des déficits structurels et à de faibles performances opérationnelles. Des dépenses excessives et des contrôles internes laxistes ont contribué à une fragilité financière persistante.

Le gouvernement souhaite reprendre le contrôle stratégique du secteur de l'électricité, considéré comme vital pour le développement national. Les autorités affirment que la nationalisation permettra une orientation plus cohérente de la politique énergétique et un contrôle efficace.

La NIGELEC a déjà fait l'objet de plusieurs réformes et efforts de privatisation sans résultats durables. Cette nouvelle phase vise à restructurer la gouvernance, à éliminer les inefficacités et à établir une base plus durable pour la production et la distribution d'électricité au Niger.

Points clés à retenir

La décision du Niger de nationaliser la NIGELEC souligne les défis plus profonds de son secteur énergétique. Malgré des décennies de libéralisation partielle et de tentatives répétées de réforme, la compagnie publique reste financièrement faible. Les déficits structurels persistent malgré les renflouements et les investissements du gouvernement, tandis que la gouvernance interne n'a pas réussi à faire respecter la discipline budgétaire.

Les avantages accordés aux employés, tels que les rabais importants sur l'électricité, les primes et les cadeaux, ont augmenté les coûts. La crédibilité de l'entreprise s'est érodée auprès des créanciers, des investisseurs et même des clients. Son inefficacité chronique est emblématique des difficultés rencontrées par les services publics en Afrique de l'Ouest, où les lacunes en matière d'infrastructures, la hausse de la demande et la faiblesse des institutions entravent la fourniture de l'électricité. L'accès à l'électricité reste un obstacle majeur au développement économique du Niger.

Selon la Banque mondiale, seulement 20 % de la population du Niger avait accès à l'électricité en 2022, soit l'un des taux les plus bas au monde. Les délestages, les pertes techniques élevées et l'accès limité aux zones rurales sont monnaie courante. En plaçant la NIGELEC sous contrôle public, l'État vise à réinitialiser le modèle de gouvernance du secteur.