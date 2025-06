Nigeria: Sabi licencie 20 % de son personnel dans le cadre de son passage à des chaînes d'approvisionnement en produits de base traçables

TLDR

La startup nigériane de commerce électronique B2B Sabi a licencié une cinquantaine d'employés, soit environ 20 % de ses effectifs, alors qu'elle se détourne des services marchands au sens large pour se concentrer sur TRACE, sa plateforme de traçabilité alimentée par la blockchain pour les minerais et les produits agricoles. Les licenciements touchent plusieurs départements et font partie d'une stratégie de restructuration plus large, a rapporté TechCabal.

Fondée en 2021, Sabi s'est initialement développée pour servir plus de 300 000 commerçants, facilitant 1 milliard de dollars et plus en GMV annualisé par le biais de la logistique, du financement et des outils numériques. La startup a levé 60 millions de dollars, dont une série B de 38 millions de dollars en 2024 qui l'a valorisée à 300 millions de dollars.

TRACE, créé en partenariat avec Minespider, fournit des passeports numériques qui permettent de suivre les mesures et les certifications environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ce service s'adresse aux acheteurs internationaux qui recherchent la transparence et la conformité dans l'approvisionnement en Afrique, en particulier à la lumière des réglementations internationales de plus en plus strictes sur les minéraux éthiques et le commerce agricole.

"Nous redoublons d'efforts dans le domaine où la demande est la plus forte", a déclaré Sabi dans un communiqué. "Bien que difficile, ce changement nous positionne pour un succès à long terme et garantit que nous restons concentrés sur la construction de chaînes d'approvisionnement évolutives et responsables."

Key Takeaways

L'orientation de Sabi reflète une demande croissante de solutions de traçabilité dans un contexte de pression mondiale accrue pour vérifier l'origine des matières premières. Alors que les importateurs occidentaux et asiatiques imposent des règles plus strictes en matière d'ESG et de lutte contre l'approvisionnement illicite, les exportateurs africains sont de plus en plus contraints de prouver leur conformité.

TRACE entre dans cet espace en numérisant et en normalisant la manière dont les matières premières, en particulier celles provenant de mines et d'exploitations agricoles à petite échelle, sont enregistrées et vérifiées. Cette initiative place Sabi dans un créneau à forte croissance, la traçabilité devenant un élément central du commerce mondial, en particulier pour les minerais essentiels comme le lithium, le cobalt et l'or.

Bien que les licenciements marquent une transition douloureuse, la startup se repositionne pour servir les chaînes d'approvisionnement mondiales qui dépendent de plus en plus d'une infrastructure de conformité numérique. Pour les investisseurs, cette réorientation peut être le signe d'un passage du commerce électronique transactionnel à l'intelligence de la chaîne d'approvisionnement - un pari qui pourrait redéfinir le rôle de Sabi dans le paysage de la numérisation du commerce en Afrique.