Nigeria: L'entreprise nigériane PaidHR reçoit 1,8 million de dollars pour développer sa technologie de gestion des salaires transfrontaliers

TLDR

La startup nigériane PaidHR, spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, a levé un capital d'amorçage de 1,8 million de dollars auprès d'Accion Venture Lab.

PaidHR offre une plateforme complète couvrant la paie, le SIRH, la conformité, le suivi des performances et l'accès aux salaires.

Le financement soutiendra le développement de produits, l'expansion de la clientèle et la croissance régionale sur les marchés des entreprises et des PME en Afrique.

La startup nigériane PaidHR, spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, a levé un capital d'amorçage de 1,8 million de dollars auprès d'Accion Venture Lab, avec le soutien des investisseurs historiques Zrosk, Chui Ventures et Zedcrest Capital. Le financement soutiendra le développement de produits, l'expansion de la clientèle et la croissance régionale sur les marchés des entreprises et des PME en Afrique.

Fondée en 2020 par Seye Bandele et Lekan Omotosho, PaidHR offre une plateforme complète couvrant la paie, le SIRH, la conformité, le suivi des performances et l'accès au salaire gagné. Son moteur de paie transfrontalier prend en charge 49 devises, permettant aux entreprises de payer les employés localement tout en naviguant dans des opérations RH complexes à travers les juridictions.

Ce tour de table fait suite à une levée de fonds non annoncée de 600 000 dollars en 2023, ainsi qu'à une pré-amorçage de 500 000 dollars en 2022. Avec plus de 2,9 millions de dollars collectés, PaidHR double les outils pour le bien-être financier, l'automatisation de la conformité et l'analyse des RH.

"Nous construisons la gestion des RH pour le contexte africain", a déclaré le PDG Seye Bandele. "Ce financement nous permet d'offrir plus de valeur aux entreprises et d'autonomiser les employés grâce à des services financiers inclusifs."

Key Takeaways

PaidHR fait partie d'une nouvelle vague de startups HRTech combinant la paie avec des services financiers intégrés pour résoudre les inefficacités structurelles dans les écosystèmes de l'emploi en Afrique. Les PME créant la majeure partie des emplois sur le continent, la gestion de la conformité, des salaires et des avantages sociaux à l'échelle reste un défi majeur.

L'avantage de PaidHR réside dans sa capacité à unifier des fonctions RH disparates en un seul système conforme et conscient des frontières, tout en offrant aux employés des outils tels que l'accès au salaire gagné et l'épargne en USD, souvent indisponibles auprès des employeurs traditionnels. Ce double objectif positionne la startup à l'intersection du SaaS d'entreprise et de l'inclusion financière.

Pour des investisseurs comme Accion Venture Lab, le modèle représente une opportunité à fort impact : en équipant les petites entreprises d'infrastructures autrefois réservées aux grandes sociétés, des plateformes comme PaidHR peuvent améliorer la résilience des travailleurs, débloquer la productivité et permettre aux startups africaines de passer à l'échelle transfrontalière.