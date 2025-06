Nigeria: Chowdeck acquiert la startup Mira dans le cadre d'une expansion stratégique

TLDR

La plateforme de livraison nigériane Chowdeck, soutenue par YC, a acquis Mira, une startup de point de vente (POS) fondée en 2023 par d'anciens cadres de Flutterwave et Paystack. L'acquisition apporte les outils d'inventaire, de facturation et de paiement de Mira dans l'écosystème de Chowdeck, permettant une intégration plus profonde avec les opérations des commerçants dans les restaurants, les supermarchés et les pharmacies.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. Cependant, la transaction permet aux investisseurs de Mira, tels que Microtraction, d'entrer dans le capital de Chowdeck, aux côtés du bailleur de fonds existant HoaQ. Ted Oladele, PDG de Mira, rejoindra Chowdeck en tant que chef de produit, tandis que le cofondateur Olaseike Ibojo interrompra sa carrière.

Chowdeck, lancé en 2021, opère désormais au Nigeria et au Ghana. Elle vise à effectuer 1 000 livraisons à Accra en deux mois, une étape qui a pris un an au Nigéria. L'entreprise se concentre désormais sur les commerçants et non plus sur les clients, en améliorant la visibilité des stocks en temps réel et l'assistance aux vendeurs. L'intégration ajoute de nouvelles sources de revenus au-delà des frais de livraison, notamment les transactions en magasin, les services de point de vente et le financement.

L'accord élargit l'offre de Chowdeck de la logistique aux services financiers et à l'infrastructure des commerçants, la positionnant comme un facilitateur complet pour les entreprises africaines de vente au détail.

Points clés à retenir

La livraison à domicile au Nigeria a été marquée par des coûts opérationnels élevés, des marges minces et le départ d'acteurs majeurs tels que Jumia Food et Bolt Food. L'acquisition de Mira par Chowdeck marque un tournant vers un modèle plus résilient en s'intégrant directement dans les opérations des commerçants. Grâce aux outils de point de vente de Mira, Chowdeck obtient un accès en temps réel à l'inventaire en magasin et aux données sur les ventes.

Cette intégration pourrait permettre de réduire les annulations de commandes et les retards de livraison dus à des erreurs d'inventaire, un problème courant sur les plateformes de livraison de produits alimentaires. Une exécution plus précise des commandes améliore la satisfaction des clients et l'efficacité des commerçants.

Au-delà de la livraison, Chowdeck est désormais en mesure d'offrir des services financiers intégrés tels que le financement des stocks, à l'instar de la stratégie de Moniepoint ou de Square. Ces capacités renforcent son caractère défensif et l'attachement des clients, Chowdeck devenant non seulement un service de livraison, mais aussi une infrastructure essentielle pour les commerçants.