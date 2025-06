Tunisie: Natation/Mondial de Singapour - La dernière ligne droite

Les nageurs tunisiens sont dans la phase sensible d'avant-compétition.

Il se pourrait déjà que nos cinq représentants aux championnats du monde de natation en grand bassin de 50 mètres, qui auront lieu du 11 juillet au 3 août 2025, soient entrés en période d'affûtage. Question de reprendre leur souffle, disséquer leurs participations aux derniers championnats de France et régler ce qui devrait l'être avant le coup d'envoi.

Ahmed Jaouadi, Ramy Rahmouni, Yassine Ben Abbes, Belhassen Ben Miled et Jamila Boulakbache représenteront la natation tunisienne. Ce sont en fin de compte eux et elle qui représenteront la natation tunisienne. Ces éléments ont été les plus en vue ces derniers mois.

Nous les avons vus sur leurs distances préférées, mais aussi sur des distances intermédiaires. Malgré le fait qu'ils participaient à ces championnats de France, ils continuaient à suivre leurs programmes respectifs. Et c'est la raison pour laquelle nous pourrions être comblés par les temps qu'ils ont enregistrés à double titre. Leurs progrès ont été réalisés alors qu'ils étaient sous une charge de travail importante.

Le prometteur Rahmouni

Mais un Mondial, cela n'a rien à voir avec une compétition soit-elle un championnat d'une nation qui figure parmi les meilleures dans cette discipline. D'ailleurs, de grands noms de la natation française n'y ont pas participé. On a tout simplement voulu les «protéger» d'une possible déconvenue.

A quelques semaines du jour J, il est toujours d'usage de recourir à ces choix. Une défaite, une contre-performance, pourrait tout remettre en cause. Philippe Lucas, le sélectionneur national, de toutes les façons, sait ce qu'il fait. Il couve ses nageurs et les protège, mais dans un cadre rigoureux où tout compte, tout se calcule et tout doit se traduire par des réponses à même de fournir des indices et des options à emprunter pour repousser leurs limites.

Bien entendu, Ahmed Jaouadi sera le point de mire de la délégation tunisienne. En l'absence de Hafnaoui qui continue à purger son injuste sanction, que l'on aurait pu éviter, c'est lui qui fixera les regards. Une lourde charge pour ce jeune qui a quand même appris à vivre avec cette pression.

Mais il y a aussi le Ramy Rahmouni qui promet et qui se sent de plus en plus à l'aise dans ce cercle «privé» des champions en devenir. Il sera peut-être la bonne surprise de ce Mondial, s'il résiste mentalement et se concentre sur ce qu'on lui dira de faire.

Jamila Boulakbèche, qui progresse et malmène ses meilleures performances et ses records à chaque sortie, pourrait, elle, se classer très honorablement. Tout comme Ben Miled et Ben Abbes qui, eux aussi, jouent des coudes et s'adaptent aux stress de ce genre de compétitions.