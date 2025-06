Tunisie: CSS/Nouveau staff technique - Droit au but

Après le choix de Mohamed Kouki comme entraîneur et de Tarak Salem en tant que directeur sportif, Kamel Kolsi, nouveau directeur technique, devra donner un coup de pouce à partir des sections des jeunes.

C'est bien d'avoir la confiance des supporters dans un moment assez crucial de l'histoire du CSS. Mais le plus important, c'est de travailler d'arrache-pied et de donner des premiers signes rassurants qu'on peut réussir. On peut dire que la jeune direction du CSS n'a pas démérité jusqu'à maintenant en prenant d'emblée le taureau par les cornes.

Elle travaille sans relâche et parvient à résoudre un par un des problèmes qui, il y a peu de temps, paraissaient un véritable casse-tête. Le comité provisoire investi par le haut comité de soutien a commencé par la première pierre de l'édifice à construire: mettre les personnes adéquates au département technique. Ainsi, Kamel Kolsi, technicien bourré d'expérience et qui a fait ses preuves partout où il est passé, a été choisi comme directeur technique pour former avec Mohamed Kouki et Tarak Salem le trio tenu de remettre sur pied le CSS.

Un grand premier pas dans le retour de la sérénité pour pouvoir passer aux étapes non moins importantes que sont le règlement des litiges avec les joueurs puis la levée de l'interdiction de recrutement pour renforcer le groupe et donner à ce trio les moyens de répondre à cet espoir né après sa nomination. Ça commence bien pour Mehdi Frikha et son équipe, mais le chemin est encore long et semé d'embûches.