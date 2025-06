Afrique: Au fait du jour - Félicitations à nos jeunes !

Il y a le Mondial des clubs, le Mondial de handball junior, le Mondial de handball des plages, des compétions de haut niveau en athlétisme et en natation, mais le «bac» a tout chahuté. Les esprits de bien des familles étaient ailleurs. Les résultats du baccalauréat accaparaient toutes les attentions. Et si nous y ajoutions le concours pour les écoles pilotes, sixième et neuvième, il y aurait de quoi avoir le tournis.

C'est que ces passages obligés qui jalonnent la vie sont importants. Tout est sacrifié pour que l'on emprunte la voie passante.

Mais en parcourant le Web, nous avons eu le plaisir de remarquer que nos internationaux, dans bien des disciplines sportives, ont franchi le cap.

Ils sont bacheliers et une nouvelle vie s'ouvre devant eux.

Un véritable plaisir de constater que les études ont été menées de pair avec le sport. Le sport de haut niveau exige pourtant beaucoup plus de travail avec des entraînements de haute intensité, des stages, des déplacements, etc, et qui, en fin de compte, pousse les jeunes filles et garçons à tout sacrifier.

Ces nouveaux lauréats prouvent, si besoin est, que l'on peut réussir dans une carrière sportive et que l'on peut envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme.

Ainsi donc, nous ne pouvons que féliciter ces jeunes pour leur abnégation et pour leur sens du sacrifice. Ils et elles ont réussi et leur réussite honore leurs familles tout d'abord. Ces familles dont on oublie souvent de reconnaître le rôle et les sacrifices. Ces champions, il y a des familles qui les ont portés à bout de bras, qui se sont privées pour envoyer à leurs enfants de quoi survivre en attendant qu'ils reçoivent leurs bourses qu'on leur envoie avec des mois de retard.

Il y a des familles qui ont été dans l'obligation d'aller s'installer à l'étranger pour faire le ménage et préparer à manger à leurs enfants que ni leurs fédérations, ni leurs clubs, ni la tutelle ne se sont empressés pour régler leurs dossiers asphyxiés par une administration tentaculaire. Ces familles sont, dans bien des disciplines sportives, les soldats de l'ombre qui n'hésitent devant rien pour maintenir à flot leurs enfants, ces champions qui nous donnent autant de bonheur.

Félicitations et bonne continuation.