Afrique: Exportations africaines - La Tunisie veut combler le retard commercial intra-africain

La Tunisie croit profondément en une Afrique intégrée, forte et connectée, a affirmé Mourad Ben Hassine, président-directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), en ouverture de la première édition des Africa Business Partners Days 2025, organisée du 23 au 25 juin à Tunis.

Selon lui, les échanges interafricains ne sont plus un choix, mais une nécessité stratégique. « La Tunisie peut avancer avec ses partenaires africains pour saisir les opportunités et le potentiel du continent. L'objectif est de jouer ensemble un rôle central dans l'économie mondiale et de bâtir des passerelles vers l'Asie et l'Europe, afin d'attirer davantage d'investissements au profit de l'Afrique », a-t-il ajouté.

Il a toutefois rappelé que les échanges commerciaux intra-africains ont enregistré une baisse : les échanges entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne sont passés de 2 milliards de dinars en 2023 à 1,65 milliard en 2024. Les exportations tunisiennes vers cette région ont atteint plus de 1,2 milliard de dinars, contre moins de 400 millions de dinars d'importations.

Pour y remédier, le CEPEX déploie un programme ciblant plusieurs marchés africains, notamment 13 pays : Ouganda, Congo-Brazzaville, Ghana, Gabon, Guinée, Burkina Faso, Kenya, RDC, Mauritanie, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire et la Tunisie. Un partenariat sera signé avec Côte d'Ivoire Export pour renforcer les échanges d'informations, les rencontres B2B et la digitalisation des plateformes commerciales.

De son côté, le ministre du Commerce, Samir Abid, a souligné l'importance d'une telle manifestation pour promouvoir la complémentarité entre économies africaines, dominées par des PME et TPE. Il a appelé à intensifier ce type d'événements pour soutenir leur développement.

Samir Majoul, président de l'UTICA, a reconnu le potentiel encore inexploité des échanges tuniso-africains. Il a plaidé pour la levée des obstacles logistiques, la digitalisation, et la construction de projets structurants portés par des synergies régionales.

Candile Leguede, présidente de la Fédération des femmes entrepreneures de la CEDEAO, a mis en avant le rôle croissant des femmes dans l'économie africaine. Elle a insisté sur la nécessité de leur intégration dans le circuit formel et dans les chaînes de valeur de l'exportation.

Cette première édition a réuni plus de 90 entreprises tunisiennes et 30 opérateurs économiques africains, pour un total de plus de 1 000 rencontres B2B, avec l'appui de cinq institutions africaines de soutien au commerce.