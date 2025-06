Tunisie: Une diplomatie agissante

Depuis l'avènement du processus salvateur du 25 juillet conçu et conduit par le Président de la République et aussi enrichi à un rythme régulier, l'action diplomatique tunisienne a pris une nouvelle allure. Puisqu'en plus d'avoir renoué avec les fondamentaux qui l'ont toujours marquée, elle se distingue aujourd'hui par sa capacité à anticiper, à éviter la précipitation, à prendre les positions qu'il faut au moment opportun.

Et surtout à matérialiser l'approche singulière adoptée par le Chef de l'Etat, après tant d'erreurs et d'errements au cours de la décennie révolue, consistant en une constante irréversible : la Tunisie n'a de leçons à recevoir de personne ni à l'intérieur ni à l'extérieur, la Tunisie n'a de leçons à donner à personne.

Donc, l'originalité et le particularisme qui distinguent la diplomatie et les diplomates tunisiens reconnus aux plans arabe, africain, méditerranéen et international pour leur intelligence et les initiatives singulières qu'ils offrent au monde, particulièrement dans les étapes où plusieurs gardent le silence, sont à considérer à leur juste valeur.

Parce que ceux qui prétendent avoir la science infuse et s'érigent en donneurs de leçons ont, encore une fois, une occasion en or pour se taire ou faire amende honorable auprès de l'opinion publique et aussi mondiale pour leur entêtement et leur constance dans l'erreur et aussi dans l'ignorance qualifiée d'abécédaire qui régit les rapports entre les nations en temps de paix comme en temps de guerre.

Ceux qui ont exploité éhontément les difficultés rencontrées par la caravane Soumoud pour verser leur venin sur la diplomatie tunisienne et pour dire qu'elle n'a pas été à la hauteur de ce que l'on attendait d'elle doivent se rendre à l'évidence et avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de rendre un hommage mérité à la gestion de la Tunisie quant à l'affaire de la caravane Soumoud.

Plus particulièrement pour ce qui est de la préservation des rapports privilégiés qu'elle a réussi à établir avec les pays en rapport direct avec la juste cause palestinienne et dont l'histoire regorge de grands sacrifices au service de la liberté et de l'émancipation des peuples.