La Tunisie nouvelle se trouve, depuis plusieurs mois, à la croisée des chemins pour écrire des pages positives sur la voie du développement global et durable. Et plus le temps passe, plus le pays est appelé à relever les défis et à gagner les paris qui en découlent.

D'ailleurs, le Président de la République a été clair en assurant, lors de l'audience accordée, en début de semaine, à la Cheffe du gouvernement, que la Tunisie est désormais engagée à résoudre les divers problèmes qui se posent, surtout que le pays passe par un moment historique qui «exige des responsables d'assumer pleinement leur mission».

Et d'ajouter qu'en ces mêmes moments, tous ceux qui ont choisi de rester en dehors de ce processus, voire de ramer à contre-courant, n'ont pas de place au sein des institutions de l'Etat et ses différents mécanismes publics, puisqu'ils seront mis, à n'en pas douter, au ban de la société et de l'histoire.

Par ailleurs, tout en mettant l'accent sur la détermination de l'Etat à confirmer son rôle social en vue d'apporter des solutions radicales et rendre justice aux victimes des dernières décennies, le Chef de l'Etat multiplié les rencontres avec les membres de l'équipe gouvernementale afin de tracer et confirmer les contours et méthodologies à suivre pour un bon fonctionnement et une gestion saine de la chose publique tout en barrant la route, une fois pour toutes, aux forces occultes et autres lobbies rêvant d'un retour en arrière.

En effet, pour mener à bon port les différents axes de son programme présidentiel, fondé principalement sur des préférences claires en faveur de l'Etat social, le Président Kaïs Saïed a effectué, au cours de la semaine écoulée, une véritable mobilisation de son gouvernement dans le but évident de concrétiser les objectifs prioritaires dans un esprit d'entente et de synchronisation maximales au sein de l'Exécutif.

C'est dans ce cadre que le Président de la République a réitéré son ferme engagement sur le chemin des réformes attendues par le peuple, d'où l'obligation pour l'Administration d'être en symbiose avec l'Etat loin de toute tentative de retour en arrière ou d'option pour l'inertie, synonyme de «refus de s'inscrire dans la logique de l'avance inexorable de l'histoire nationale».

Cette phase de la nouvelle Tunisie exige, indubitablement, la révision du rôle de bon nombre d'institutions, inefficaces ou carrément dépassées tout en optant, comme suscité, pour la restauration du rôle social de l'État, tel que stipulé par le projet présidentiel. afin de corriger les injustices générées par les politiques dépassées et basées sur la corruption.

La sécurité et la stabilité du pays n'ont pas été en reste, puisque le Chef de l'Etat a réaffirmé, en présidant la réunion du Conseil des ministres et en recevant les hauts cadres du ministère de l'Intérieur, la nécessité de poursuivre, sans répit, la lutte contre la criminalité et la corruption sans oublier le maintien de la ligne immuable en faveur de l'indépendance de la décision nationale et de la souveraineté du pays.

En résumé, le Président Kaïs Saïed confirme qu'il reste fidèle à ses promesses et à son projet initial en se mobilisant, totalement, en faveur de la prospérité du peuple et la concrétisation de ses aspirations pour un avenir toujours meilleur grâce à un développement durable et conforme à ses attentes légitimes en vue de vivre au sein d'une société bénéficiant d'une justice et d'une équité sociales sans fausse note.