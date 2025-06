Tunisie: Lancement officiel du Tacir'Lab Gabès - Un nouvel espace dédié à l'innovation

A l'occasion de cet événement, une première activité de formation sera proposée, dans les locaux de l'association Focus Gabès, aux jeunes : un atelier de vidéo mapping animé par Zouhour Saoud et Elyès Rebaï.

Après Tacir'Lab Jemna (Kébili) lancé en septembre 2024, le programme Tacir s'installe officiellement à Gabès le 22 juin 2025, porté par l'Association du multimédia et de l'audiovisuel (Amavi) en collaboration avec l'association Focus Gabès.

Conçu comme un espace d'expérimentation, de formation et d'accompagnement dédié aux jeunes créatifs de la région, ce projet a pour ambitions de démocratiser l'accès aux industries culturelles et créatives (ICC), de promouvoir les usages numériques et de soutenir l'émergence de projets innovants portés par les jeunes de la région.

A l'occasion de ce lancement, une première activité de formation sera proposée, dans les locaux de l'association Focus Gabès, aux jeunes : un atelier de vidéo mapping animé par Zouhour Saoud et Elyès Rebaï. Cette formation marque le point de départ d'un cycle de rendez-vous créatifs et techniques destinés à renforcer les compétences des jeunes et à les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Le vidéo mapping étant une technique qui consiste à projeter des images, des vidéos ou des effets lumineux sur des surfaces non planes et des objets en volume. Cela permet de transformer des bâtiments, des monuments, ou même des objets de petite taille en écrans dynamiques, créant des illusions d'optique et des expériences visuelles immersives.

«A travers le Tacir'Lab Gabès, l'association Amavi et ses partenaires entendent encourager la participation active des jeunes dans la dynamique culturelle locale et leur offrir un environnement propice à l'innovation, à la création et à l'engagement», notent les organisateurs

Le programme Tacir oeuvre pour l'inclusion et l'innovation en Tunisie, en mettant l'accent sur l'accès aux ICC et sur l'égalité des chances dans les régions marginalisées. A travers ses différentes initiatives, Tacir vise à offrir des opportunités concrètes aux jeunes en soutenant leurs idées créatives et en les accompagnant dans leur parcours entrepreneurial.