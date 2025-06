Tunisie: Exposition documentaire militaire à Tunis - Quand la grande muette se raconte

L'exposition documentaire militaire a débarqué, samedi, à la Cité de la culture à Tunis, en commémoration du 69e anniversaire de la création de l'Armée nationale. Elle se poursuivra jusqu'au 29 de ce mois.

Cet événement annuel, inauguré, le jour même, par le ministre de la Défense, Khaled Shili, se veut ainsi une occasion renouvelée où nos forces armées, toutes unités confondues, s'exposent à visage découvert, permettant au grand public de les découvrir sous leurs multiples facettes. Ainsi, ce qu'on cherche, on le trouve dans une foire photographique retraçant l'épopée historique de la grande muette qui se range souvent du côté de son peuple, gagnant à jamais son respect et sa considération.

En mots et en photos !

Au hall d'entrée de la Cité de la culture, un musée militaire s'ouvre à ciel ouvert, racontant, en mots et en photos, l'histoire de l'armée dont la fondation fut trois mois après l'indépendance du pays. Et depuis, son évolution, au fil du temps, a dû marquer des points. Ses réalisations en matière de développement, d'enseignement militaire et de formation professionnelle en font une force tranquille et distinguée.

Animée d'écrans géants, de pancartes et de slogans, l'exposition abrite des pavillons aux thématiques spécifiques dont chacune détaille une mission à part, faisant la lumière sur une vie militaire, certes, illustre, mais pas si largement connue. A ses 69 ans, l'Armée nationale a, de plus en plus, besoin de nouvelles recrues. Le Service national est l'une des voies d'accès à l'institution militaire.

De même pour l'enseignement universitaire, de par l'image dont se prévalent les académies militaires et la qualité des formations dispensées aux jeunes bacheliers. Au sein des multiples casernes, réparties sur tout le territoire national, les ateliers d'apprentissage professionnel rivalisent de talents et de spécialités fort demandées sur le marché du travail. La santé militaire revêt également une attention particulière.

Moult interventions

Volet développement, l'exposition a passé en revue la contribution de l'armée aux différentes étapes de l'édification de l'Etat moderne. Ses innombrables interventions dans la réalisation des grands projets d'envergure, dont celui de Rjim Maâtoug au Sud tunisien, lui font son succès.

Et son rôle d'ordre opérationnel, mené vaillamment, après la révolution, notamment dans la lutte contre le terrorisme, n'est plus à démontrer. Ses martyrs dévoués ont pris, dans l'exposition, une place de choix, leur rendant un vibrant hommage posthume.

Et ce n'est pas tout. La participation de nos forces armées aux opérations de maintien de la paix à l'étranger a été, maintes fois, citée en exemple. Cela remonte aux années 60 que cette mission s'effectue parfaitement, tant sous la bannière des Nations unies que sous celle de l'Union africaine.