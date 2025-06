Tunisie: Un nouveau métier au pays - Accompagnant de vie

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé, lundi après-midi, la création d'une nouvelle spécialité de formation intitulée « accompagnant de vie », visant à former des professionnels chargés d'apporter un soutien quotidien aux personnes en situation de vulnérabilité ou de perte d'autonomie. Sont concernés les individus âgés, en situation de handicap, atteints de maladies chroniques ou vivant dans des conditions sociales particulières.

Lors de cette journée d'information organisée au siège du ministère à Tunis, Moez Ouertani, directeur de l'orientation et de l'information, a précisé que les missions de l'accompagnant de vie consistent notamment à assurer une assistance quotidienne, à accompagner les bénéficiaires lors de visites médicales ou sociales, à leur fournir un appui au domicile et à contribuer au maintien d'un lien humain et social.

Ce nouveau métier offre des débouchés professionnels dans les hôpitaux publics, les centres d'accueil pour personnes âgées, les établissements touristiques ainsi que les institutions de soins et d'action sociale. Il permet également la création de microprojets en auto-emploi.

Le programme, mêlant théorie et pratique, a été conçu et actualisé par le Centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation. Une étude préliminaire sera lancée prochainement pour identifier les besoins du marché dans ce domaine.

Présent à l'événement, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choued, a indiqué que cette formation débutera au plus tard fin 2025. Il a souligné que le recensement général de la population et de l'habitat de 2024 révèle un vieillissement croissant de la population tunisienne, appelant à anticiper cette évolution par la création de nouveaux métiers répondant aux besoins futurs.

Le ministre a rappelé que ce programme avait été mûri depuis plusieurs années, et qu'il a été préféré de le lancer plutôt que de retarder sa mise en oeuvre. Il a également proposé d'y intégrer à l'avenir des spécialisations selon les profils des bénéficiaires.

Enfin, Riadh Choued a annoncé qu'à l'occasion de la rentrée de septembre 2025, de nouvelles spécialités de formation seront créées et la carte des formations sera redéployée sur l'ensemble du territoire.