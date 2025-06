Tunisie: Tozeur/Tourisme saharien - Métaphore pour un lieu précieux et admiré

Alors que l'été 2025 approche à grands pas, la région de Tozeur, joyau du Sud tunisien, s'apprête à accueillir une nouvelle saison touristique avec un dynamisme renouvelé et des perspectives prometteuses. Des préparatifs tous azimuts sont en cours pour capitaliser sur le potentiel saharien exceptionnel de cette destination, bien que des défis persistants nécessitent une attention accrue pour une exploitation optimale.

Un souffle nouveau pour le tourisme saharien

L'optimisme est de mise pour cette saison estivale 2024-2025, qui se présente sous les meilleurs auspices grâce à une série d'investissements stratégiques. Une avancée notable, et non des moindres, réside dans le renforcement significatif du parc de véhicules tout-terrain. Dix nouveaux 4x4 ont été acquis, marquant une première depuis une décennie et témoignant d'une volonté manifeste de moderniser et d'élargir l'offre d'excursions sahariennes, pilier de l'attractivité de Tozeur.

Cette impulsion est également perceptible à travers l'augmentation substantielle des réservations pour la destination. Cette affluence ascendante est en grande partie imputable au succès retentissant du Salon International du Tourisme Saharien, organisé en décembre 2024 à Tozeur.

Cet événement d'envergure a incontestablement mis en lumière les atouts uniques de la région, stimulant l'intérêt des voyageurs et des professionnels du tourisme. Les estimations actuelles prévoient une augmentation de 7% de l'activité touristique estivale par rapport à la même période de l'année précédente, un indicateur encourageant de la reprise.

Des opportunités à saisir, des freins à lever

Malgré ces signaux positifs, un potentiel considérable de la région demeure sous-exploité, et des obstacles majeurs entravent encore son plein épanouissement. L'aéroport de Tozeur-Nefta, infrastructure pourtant cruciale, ne fonctionne toujours pas à pleine capacité.

Avec seulement deux vols maintenus, la connectivité aérienne reste un maillon faible, décourageant de nombreux hôteliers qui, depuis la révolution de 2011, ont été contraints de «mettre les clés sous le paillasson», faute de flux touristiques suffisants. La relance de l'activité aéroportuaire est donc une priorité impérieuse pour donner une nouvelle vie à ces établissements et revitaliser l'ensemble du tissu touristique local.

Perspectives et enjeux

Pour que Tozeur puisse pleinement concrétiser ses ambitions touristiques, il est impératif d'adopter une approche holistique. Au-delà des investissements dans l'équipement et de la promotion ciblée, une révision de la stratégie aéroportuaire s'impose comme une mesure cardinale.

Un accroissement des liaisons aériennes stimulerait non seulement l'arrivée de visiteurs, mais encouragerait également les investissements et la réouverture des établissements hôteliers. La pérennité de cette reprise estivale dépendra de la capacité des acteurs locaux et nationaux à lever ces freins structurels, transformant ainsi Tozeur en une destination saharienne incontournable, à la hauteur de ses splendeurs naturelles et culturelles.