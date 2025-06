Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara maintient le suspense sur sa candidature

Le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir ivoirien, a reconduit, à l'issue de son deuxième congrès ordinaire tenu les 21 et 22 juin, le président Alassane Ouattara à la tête de ce parti.

Si ce dernier a une nouvelle fois accepté demeuré président du RHDP, il a cependant laissé planer le doute sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle d'octobre. La prise de parole du président Alassane Ouattara. lors du meeting de clôture du congrès. devait être un moment fort de clarification.

Devant des milliers de militants venus des quatre coins du pays, le chef de l'Etat ivoirien a gardé le cap du silence stratégique, laissant son parti et la nation suspendus à ses mots, sans réponse claire.

« Je ressens la force et la sincérité de votre appel, je ne peux pas les ignorer, je vous ai compris et je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion dans mon âme et conscience, une décision », a-t-il déclaré.

Cette posture n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, le chef de l'Etat ivoirien cultive volontairement un suspense présidentiel, évoquant tour à tour sa volonté de passer la main et la nécessité de garantir la stabilité du pays. En janvier dernier déjà, lors de ses vœux à la nation, il déclarait : « Il y a cinq ans, je souhaitais transmettre le flambeau. Les circonstances en ont décidé autrement .»

Du côté de l'opposition, l'inéligibilité de la plupart des poids lourds place la Côte d'ivoire dans un climat de crise politique, à quatre mois du scrutin présidentiel. Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo qui, après avoir longtemps entretenu le doute sur la qualité de leur relation, ont récemment signé un front commun de l'opposition avec pour objectif de défendre leur exclusion à la prochaine élection et à réclamer l'ouverture d'un dialogue politique inclusif.

Outre la décision à venir du président Alassane Ouattara et la capacité de l'opposition à se mobiliser, le calendrier électoral garantit aux citoyens ivoiriens d'y voir prochainement plus clair. Les personnalités qui souhaiteraient se porter candidates à la présidentielle ont du 1er juillet au 26 août 2025 pour récolter leurs parrainages et déposer leur dossier.