Congo-Brazzaville: Santé - Les hôpitaux généraux de Pointe-Noire suspendent leur grève

Réunis en assemblée générale extraordinaire sous la direction de l'intersyndicale Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales (Fenasas)-Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaires sociales (fesytrasas) des hôpitaux généraux Adolphe-Sicé, Loandjili et Ngoyo, les travailleurs de ces trois structures sanitaires ont décidé, le 23 juin, de suspendre la grève déclenchée le 18 juin après négociations avec les autorités compétentes.

A l'issue des négociations placées sous l'égide de Jean-Rosaire Ibara, ministre de la Santé et la Population qui avait à ses côtés Pierre Cebert Ibocko Onanga, préfet du département de Pointe-Noire, et des autorités municipales, les travailleurs des trois hôpitaux principaux ont reçu le paiement du mois d'avril dernier. Ils ont accepté de renouer avec les activités hospitalières dès ce 24 juin à 7 heures 30.

Toutefois, ils se réservent le droit de relancer la grève si le paiement du mois de mai n'est pas effectif d'ici au 25 juin et exigent également qu'à partir de ce mois, la paie des salaires soient concomitants avec ceux des fonctionnaires.

Par ailleurs, les travailleurs exhortent à nouveau l'intersyndicale à poursuivre sa noble mission de rechercher des solutions durables aux problèmes liés au secteur de la santé. Ils réaffirment aussi que le salaire qui est un droit doit être payé à terme échu pour tous ceux qui émargent au budget de l'Etat. Les travailleurs attendent de pied ferme la prise en compte intégrale de leurs revendications lors des négociations qui s'ouvriront d'ici peu à Brazzaville entre le gouvernement et les partenaires sociaux engagés dans les pourparlers.

La vie et la santé de la population, ont-ils insisté, doivent être au centre des les préoccupations des gouvernants et des autres acteurs de la société y compris les partenaires sociaux et les travailleurs du secteur de la santé du département de Pointe-Noire.