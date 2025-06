Ile Maurice: Une pratique ancienne pour un esprit sain dans un corps sain

Samedi, le 21 juin, de nombreux pays dans le monde ont célébré la Journée de la musique mais aussi celle du yoga. Qu'est-ce que le yoga ? Pourquoi cette pratique est-elle si populaire, même chez les enfants ? Partons à la découverte d'un art ancestral, qui aide petits et grands à se sentir mieux dans leur corps... et dans leur tête !

Le mot yoga vient du sanskrit, une langue ancienne de l'Inde. Yoga signifie union : l'union entre le corps, l'esprit et la respiration. Le yoga est né en Inde, il y a plus de 5 000 ans ! À l'origine, les sages indiens l'utilisaient pour méditer et mieux se concentrer. Aujourd'hui, le yoga est pratiqué dans le monde entier. Il ne s'agit pas seulement d'une activité physique : c'est aussi une manière de se relaxer et de mieux se connaître.

Pourquoi le 21 juin ?

La date du 21 juin a été choisie car elle correspond au solstice d'été, le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Cette journée symbolise l'harmonie, l'équilibre et l'énergie de la nature. En 2014, les Nations Unies ont déclaré le 21 juin, Journée internationale du yoga, pour faire découvrir les bienfaits du yoga au monde entier. En 2025, le thème de cette journée est Yoga for One Earth, One Health, ce qui veut dire «Un seul monde, une seule santé». Cela montre que le yoga ne fait pas que du bien à notre corps mais aussi à la planète ! Quand on se sent bien, on prend mieux soin des autres et de la Terre.

Les bienfaits

Le yoga peut sembler facile à première vue mais il demande de la concentration, de l'équilibre et de la souplesse. Heureusement, il existe des exercices adaptés pour chaque âge !

Pour les enfants :

Moins de stress : grâce à la respiration lente et profonde. Une meilleure concentration : utile pour les devoirs ou les examens. Une souplesse et un équilibre : parfait pour renforcer le corps en douceur. Renforce la confiance en soi : certaines postures donnent le sentiment d'être fort et calme.

Postures amusantes

Le yoga pour enfants est souvent très amusant. On y trouve des postures qui portent des noms d'animaux ou d'éléments de la nature. En voici quelquesunes que tu peux essayer :

La posture du chat : on se met à quatre pattes et on fait le dos rond, comme un chat qui s'étire.

La posture de l'arbre: on reste debout sur une jambe, l'autre posée sur la cuisse, les mains vers le ciel.

La posture du papillon : assis par terre, les plantes des pieds collées au sol, on bat doucement les genoux comme des ailes. Ces postures aident aussi à mieux respirer et à se détendre.

Et si tu essayais ?

Pas besoin d'être un expert ou super souple pour commencer ! Une tenue confortable, un tapis et un peu de calme suffisent. Tu peux l'essayer avec un adulte, à l'école ou même suivre une vidéo pour enfants sur l'internet. Le yoga ne demande pas de compétition. Chacun progresse à son rythme. Et le plus important : il faut s'amuser, tout en respectant son corps.

En pratiquant le yoga, tu prends soin de ton corps, de ton esprit... et même de la planète. C'est une belle habitude à adopter dès le plus jeune âge. Alors, pourquoi ne pas essayer une petite séance ?