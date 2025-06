Ethiopie: Le pays forme des professionnels soudanais aux technologies des eaux souterraines.

<strong>Addis-Abeba, le — L'Éthiopie s'engage à promouvoir les connaissances et l'expérience des professionnels soudanais en matière d'exploration des eaux souterraines et de technologies connexes, a affirmé le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Asfaw Dingamo.

L'Institut éthiopien des technologies de l'eau a lancé aujourd'hui un programme de formation à l'exploration et au forage des eaux souterraines destiné aux professionnels éthiopiens et soudanais.

La formation a été organisée en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

La formation couvrira des sujets tels que l'exploration des eaux souterraines, l'ingénierie des fluides de forage, le diagnostic et la réhabilitation des puits d'eau.

Il a également été précisé que les stagiaires participeront à des séances pratiques leur permettant d'appliquer leurs connaissances théoriques à des situations réelles, dotant ainsi les professionnels des outils nécessaires pour relever les défis urgents en matière d'eau auxquels leurs communautés sont confrontées.

Lors du lancement du programme de formation, le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Asfaw Dingamo, a affirmé la volonté de l'Éthiopie de favoriser l'échange de connaissances entre les professionnels éthiopiens et soudanais en matière d'étude des eaux souterraines et de technologies connexes.

La collaboration avec la JICA représente une étape importante dans le renforcement des capacités techniques des professionnels de la région, a souligné le ministre d'État, soulignant que cette formation est essentielle pour répondre à la demande croissante en eau des deux pays et de la région dans son ensemble.

Elle ouvrira également la voie à un renforcement de la collaboration continue dans le secteur de l'eau, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Meles Alem, directeur général adjoint des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, a souligné l'importance de cette formation, soulignant l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération régionale et du renforcement des capacités en Afrique.

La formation permettra de tisser des liens durables entre les professionnels éthiopiens et soudanais, tout en approfondissant les liens interpersonnels, a-t-il ajouté.

Le représentant en chef du bureau de la JICA en Éthiopie, Kensuke Oshima, a quant à lui souligné le rôle des partenariats internationaux dans la résolution des problèmes liés à l'eau.

Il a indiqué que la JICA s'engage à soutenir les initiatives favorisant le partage des connaissances et l'expertise technique, se disant optimiste quant au fait que les compétences acquises grâce à la formation permettront aux participants de mettre en oeuvre des solutions innovantes dans leurs pays respectifs.

Cet effort collaboratif de partage des connaissances et de l'expertise auprès des professionnels « revêt une importance capitale pour la future coopération de la JICA avec l'Afrique », a déclaré le représentant en chef.

Le directeur général de l'Institut éthiopien des technologies de l'eau, Tamene Hailu, a quant à lui déclaré que la formation renforcerait les engagements communs en faveur du développement durable du secteur de l'eau.

« Nous sommes réunis aujourd'hui pour renforcer notre engagement commun en faveur du développement durable dans le secteur de l'eau. Le renforcement des capacités est un impératif stratégique qui doit être intégré à tous les aspects de notre travail », a noté le directeur général.

La formation vise à aborder les questions cruciales liées à la gestion des ressources en eau dans la région et se déroulera sur les 25 prochains jours, a-t-on appris.