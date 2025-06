Ethiopie: Le Président Taye a appelé les entreprises américaines à investir dans le secteur agricole éthiopien.

<strong>Addis-Abeba, le — Le Président Taye Atske Selassie a exhorté les entreprises américaines à investir dans divers secteurs du secteur agricole éthiopien, afin de favoriser des partenariats commerciaux mutuellement bénéfiques.

Le Président Taye a participé à une table ronde intitulée « Renforcer la collaboration américano-africaine dans les secteurs agroalimentaires » lors du Sommet des affaires américano-africain qui se tenait à Luanda, en Angola.

Il était accompagné du Premier ministre eswatini, Russell Dlamini, du Premier ministre ivoirien, Bert Beugré Mambé, et de trois autres dirigeants d'entreprises basées aux États-Unis, en Europe et en Afrique.

Lors de l'événement, le Président Taye a salué l'engagement du gouvernement américain à accroître les investissements en Afrique.

Il a souligné que l'Afrique a le potentiel de devenir le pôle d'investissement privilégié des États-Unis.

En outre, il a insisté sur le fait que cela nécessiterait que les gouvernements africains garantissent des terres arables suffisantes, une main-d'oeuvre dynamique et des politiques appropriées.

Selon Taye, les pays africains doivent mettre en place un système alimentaire résilient, une connectivité commerciale solide et des investissements durables dans la création de valeur ajoutée pour attirer les investissements américains.

Ainsi, le président a affirmé que l'Éthiopie pourrait devenir une destination privilégiée pour les investissements américains grâce à son riche potentiel agricole.

L'agriculture éthiopienne a démontré ses capacités en un laps de temps relativement court, obtenant des résultats significatifs, citant la production de blé comme un excellent exemple, a-t-il souligné.

Le président Taye a affirmé que l'Éthiopie dispose de vastes terres arables et de ressources humaines, et a donc exhorté le secteur privé américain à investir dans le secteur agricole national, notamment dans le coton, le blé et l'avocat.

Enfin, il a encouragé les entreprises américaines à privilégier les stratégies d'investissement à long terme plutôt qu'à court terme, car les premières seraient plus avantageuses pour les deux parties.

Une délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le président Taye Atske Selassie, participe au sommet États-Unis-Afrique à Luanda.

Organisé par le Corporate Council on Africa (CCA) en collaboration avec le gouvernement angolais, ce sommet abordera les opportunités de développement des échanges commerciaux, des investissements et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique.

Le sommet a réuni plus de 1 500 délégués, dont des dirigeants africains, des ministres, de hauts responsables gouvernementaux américains et africains, ainsi que des chefs d'entreprise.