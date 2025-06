Congo-Kinshasa: Pacte de paix entre les communautés Mbole et Lengola

Les communautés Mbole et Lengola ont signé, le samedi 21 juin, un pacte de paix dans la localité d'Osio, située à 17 kilomètres au sud-ouest de Kisangani, dans la province de la Tshopo.

Cet acte constitue un symbole fort de réconciliation et de reconstruction sociale entre ces deux ethnies autrefois opposées. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs traditionnels des deux communautés et a été présidée par le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani, accompagné de plusieurs autorités nationales et provinciales. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions issues du forum de paix tenu à Kisangani en novembre dernier.

Après plus de trois années de conflits meurtriers, les communautés Mbole et Lengola ont officiellement scellé un pacte de paix, tournant ainsi la page des violences qui ont endeuillé leurs territoires respectifs. Les deux parties se sont mutuellement pardonné les atrocités du passé et se sont engagées, devant Dieu et l'État, à ne jamais récidiver.

Le ministre Jacquemin Shabani a souligné que cette réconciliation devait se traduire par des actions concrètes, notamment la libération des villages occupés, la réinstallation des déplacés dans leurs terres d'origine, ainsi que la reprise des activités agricoles dans un climat de paix et d'unité.