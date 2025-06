Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCA sacré, la JSK en Ligue des champions et le NCM relégué

ALGER — Le MC Alger a remporté le neuvième titre de champion d'Algérie de son histoire, malgré son nul vierge à domicile face au NC Magra (0-0), en match disputé samedi après-midi au stade du 5-Juillet (Alger), en clôture de la 30e et dernière journée de Ligue 1 Mobilis, ayant vu la JS Kabylie s'emparer de la deuxième place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions, après sa courte mais précieuse victoire à Tizi-Ouzou contre l'ASO Chlef (1-0).

L'autre fait marquant lors de cette ultime journée de la saison a probablement été la relégation du NC Magra, qui après son nul face au MCA a officiellement rejoint l'US Biskra en Ligue 2.

Ayant leur destin en main, puisqu'il leur suffisait d'engranger un seul point sur les trois possibles au cours de cette dernière journée de Ligue 1 pour s'assurer le titre de champions, les Mouloudéens ont abordé le match avec une certaine de prudence, en évitant de prendre des risques inutiles.

Une méfiance qui s'est répercutée de de manière directe sur le score, puisque peu incisives, les deux équipes ont rejoint les vestiaires pour la pause avec un score vierge (0-0).

En deuxième mi-temps, le jeu s'est accéléré un peu plus, d'un côté comme de l'autre, avec ce qui semblait être une nette envier de gagner, mais par manque de réussite devant le but, le score est resté de zéro partout jusqu'au coup de sifflet final.

Néanmoins, le point récolté a suffi au bonheur du Doyen, qui a même fait d'une pierre deux coups, car il s'est adjugé le titre de champion tout en envoyant le NCM en Ligue 2.

De son côté, la JSK a engrangé les trois points dont elle avait besoin pour assurer sa place en Ligue des champions, grâce à Réda Benchaâ, qui avait trompé le gardien chélifien d'un tir à bout portant (15e).

Une performance qui a pris toute son ampleur grâce au nul vierge, concédé par le CR Belouizdad chez l'Olympique Akbou, car le Chabab était également en course pour cette fameuse deuxième place, qualificative pour le Ligue des champions. Mais à condition d'aller gager à Béjaïa.

Le fait d'avoir échoué dans cette quête a donc ouvert la voie aux Canaris, qui ont profité de cette ultime journée pour passer devant le CRB et s'adjuger ainsi le précieux sésame pour le prochaine C1.

Côté "surprises", c'est probablement l'ES Mostaganem qui a obtenu le résultat le plus improbable de cette 30e journée, puisqu'il est allé l'emporter 3-1 chez le Paradou AC (5e/41pts).

Quoique, les Mostaganemois étaient dans l'obligation de réussir un bon résultat à Alger afin d'assurer leur survie en Ligue 1, car dans le cas contraire, c'est eux qui auraient rétrogradé en Ligue 2, surtout si leur défaite contre le Paradou avait coïncidé avec une victoire du NCM face au Mouloudia.

De son côté, l'USM Khenchela a longtemps buté sur la défense en béton du MC El Bayadh, et il dû attendre la 78e minute de jeu pour trouver enfin la faille. Une précieuse victoire à domicile, qui lui permet de terminer sur une bonne note, devant ses fidèles supporters.

Le bal de cette dernière journée de la saison 2024-2025 s'était ouvert vendredi, avec le déroulement des trois premiers matchs inscrits à son programme, et pendant lesquels l'ES Sétif avait dominé l'US Biskra (1-0), au moment où la JS Saoura a ramené un bon nul (2-2) de son déplacement chez le CS Constantine, alors qu'à Oran, le MCO local s'était littéralement baladé (4-0) face à une équipe profondément remaniée de l'USM Alger, et qui en ce moment pense beaucoup plus à la finale de la Coupe d'Algérie, qu'elle disputera prochainement contre le CR Belouizdad.

Ces trois rencontres étaient en effet sans grands enjeux, et c'est lors des matchs de samedi que tout s'est finalement décidé, que ce soit pour le titre de champion, la deuxième place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions, ou encore pour le deuxième relégué, qui accompagne l'US Biskra en Ligue 2.

Les seuls faits positifs qui méritent peut-être d'être signalés lors des matchs de vendredi, c'est qu'en battant les Zibans (1-0), l'ES Sétif avait mis fin à une mauvaise série de cinq revers consécutifs, au moment où le MCO avait rejoint l'USM Alger à la septième place du classement général, avec 40 points pour chaque club en compagnie de l'USMK, alors qu'en évitant la défaite à Constantine, la JS Saoura avait aligné un septième match consécutif sans défaite.

Un résultat positif, qui a permis au club de Béchar de conserver sa place au pied du podium (4e, 43 pts), alors que le CSC a glissé à la 10e place, avec 39 points.

Le tableau d'honneur de la saison 2024-2025

- Un 9e titre de champion d'Algérie pour le MC Alger, qualifié pour la Ligue des champions de la CAF

- La JS Kabylie, vice-championne d'Algérie, est qualifiée pour la Ligue des champions de la CAF

- Le CR Belouizdad, 3e au classement final, qualifié pour la Coupe de la Confédération de la CAF

- L'USM Alger finaliste de la Coupe d'Algérie (face au CR Belouizdad, dont la date n'a pas encore été communiquée, NDLR) participera à la Coupe de la Confédération de la CAF

- L'US Biskra et le NC Magra relégués en Ligue 2 amateur

- L'ES Ben Aknoun et le MB Rouissat accèdent en Ligue 1 Mobilis.

Résultats complets et buteurs lors de la 30e et dernière journée de Ligue 1 Mobilis, disputée vendredi et samedi:

Vendredi :

ES Sétif 1 : Djahnit (23e)

US Biskra 0 :

CS Constantine 2 : Temine (37e), Bouteldja (73e)

JS Saoura 2 : Bidi (45e+2), Bentaleb (79e)

MC Oran 4 : Goudjil (40e), Moulay (84e), Jobe (90e+1), Benatia (90e+4)

USM Alger 0 :

Samedi :

USM Khenchela 1 : Bougoursa (78e)

MC El Bayadh 0 :

Olympique Akbou 0 :

CR Belouizdad 0 :

MC Alger 0 :

NC Magra 0 :

JS Kabylie 1 : Benchaâ (15e)

ASO Chlef 0 :

Paradou AC 1 : Saïs (45e+3)

ES Mostaganem 3 : Masmoudi (3e), Aoudjane (SP 17e), Bouguettaya (76e).

Le palmarès après le sacre du MC Alger

1962-1963 : USM Alger

1963-1964 : USM Annaba

1964-1965 : CR Belcourt (CRB)

1965-1966 : CR Belcourt (CRB)

1966-1967 : NA Husseïn-Dey

1967-1968 : ES Sétif

1968-1969 : CR Belcourt (CRB)

1969-1970 : CR Belcourt (CRB)

1970-1971 : MC Oran

1971-1972 : MC Alger

1972-1973 : JS Kawkabi (JSK)

1973-1974 : JS Kawkabi (JSK)

1974-1975 : MC Alger

1975-1976 : MC Alger

1976-1977 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1977-1978 : MP Alger (MCA)

1978-1979 : MP Alger (MCA)

1979-1980 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1980-1981 : RC Kouba

1981-1982 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1982-1983 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1983-1984 : GCR Mascara (GCM)

1984-1985 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1985-1986 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1986-1987 : EP Sétif (ESS)

1987-1988 : MP Oran (MCO)

1988-1989 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1989-1990 : JS Kabylie

1990-1991 : MO Constantine

1991-1992 : MC Oran

1992-1993 : MC Oran

1993-1994 : US Chaouia

1994-1995 : JS Kabylie

1995-1996 : USM Alger

1996-1997 : CS Constantine

1997-1998 : USM El-Harrach

1998-1999 : MC Alger

1999-2000 : CR Belouizdad

2000-2001 : CR Belouizdad

2001-2002 : USM Alger

2002-2003 : USM Alger

2003-2004 : JS Kabylie

2004-2005 : USM Alger

2005-2006 : JS Kabylie

2006-2007 : ES Sétif

2007-2008 : JS Kabylie

2008-2009 : ES Sétif

2009-2010 : MC Alger

2010-2011 : ASO Chlef

2011-2012 : ES Sétif

2012-2013 : ES Sétif

2013-2014 : USM Alger

2014-2015 : ES Sétif

2015-2016 : USM Alger

2016-2017 : ES Sétif

2017-2018 : CS Constantine

2018-2019 : USM Alger

2019-2020 : CR Belouizdad

2020-2021 : CR Belouizdad

2021-2022 : CR Belouizdad

2022-2023 : CR Belouizdad

2023-2024 : MC Alger

2024-2025 : MC Alger.