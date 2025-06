Algérie: Laghouat - Journée d'information sur le Centre d'instruction de la Défense contre aéronefs

LAGHOUAT — Le Centre d'instruction de la Défense contre aéronefs "Chahid Ahmed Taouti" de Laghouat a organisé lundi une journée d'information ouverte au public et aux représentants des organes de la presse nationale.

La manifestation a été présidée, au nom du commandant de la 4ème Région militaire, par le directeur de l'Ecole d'application de la défense contre aéronefs (EA-DCA), le général Si Youcef Daies, dans le cadre de l'exécution du plan 2025 de communication sectoriel, propre au commandement des forces terrestres.

Selon les responsables du Centre d'instruction, l'évènement a permis au public de s'enquérir de près des missions et spécialités de formation et d'instruction de cet établissement formateur de Djounoud dans l'arme de la défense contre aéronefs, aussi bien pour le commandement des forces terrestres que pour les autres commandements et directions de l'Armée nationale populaire (ANP).

Les visiteurs se sont informés des programmes pédagogiques dispensés au niveau de ce Centre, aux volets théorique et pratique et à l'appui d'équipements technologiques modernes, pour la formation d'éléments de haute compétence, ainsi que de la vie quotidienne des élèves, au plan des activités culturelles, sportives et récréatives.

L'opportunité de cette manifestation, qui entre dans le cadre de la consolidation de la relation Armée-Nation, a été saisie par de nombreux jeunes pour s'enquérir aussi des critères et modalités d'accès au Centre, ainsi que des perspectives professionnelles et militaires qu'il ouvre dans le domaine de la Défense contre aéronefs.