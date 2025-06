Algérie: Skikda - Ouverture de la 1ère édition de la rencontre cinématographique Rusicada

SKIKDA — La première édition de la rencontre cinématographique Rusicada s'est ouverte samedi après-midi à la bibliothèque principale de lecture publique de Skikda en présence de professionnels du 7ème art et de cinéphiles.

Dans une déclaration à l'APS, la directrice de la culture et des arts de la wilaya, Sabiha Tahrat, a indiqué que cette manifestation qui se tient jusqu'au 23 juin sous le thème "de l'écriture à l'écran" porte un symbolique particulier en se référant à Rusicada qui a toujours été un incubateur de l'art et de la créativité accueilli et oeuvre à encourager les jeunes talents dans les domaines de mise en scène, le tournage et l'écriture de scénarios.

Le directeur artistique de la rencontre, Djamel Mohamedi, a relevé que la rencontre qui est un espace de réflexion et d'art dédié au cinéma verra l'organisation d'ateliers master class encadrés par des professionnels au profit des jeunes cinéastes ainsi que de deux conférences débats sur "l'importance de l'industrie cinématographique et son impact" et "le tournage cinématographique en Algérie et la possible exploitation des biens culturels".

Organisée conjointement par la direction de la culture et des arts, la maison de la culture Mohamed Seradj et la bibliothèque principale de lecture publique, cette rencontre ouverte par le wali, Saïd Akhrouf verra la projection de diverses oeuvres cinématographiques au cinéma El Allia dont "Min ajlika" de Khaled El Kebbich, "La gare Ain Lahdjar" de Lotfi Bouchouchi et "Héliopolis" de Djaffar Gacem.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la projection en hommage à la cause palestinienne du film "Exception" du réalisateur palestinien Azzedine Cheleh sur le rude quotidien des palestiniens sous l'occupation sioniste et les défis affrontés pour rester sur leur terre et préserver leur identité.

La ville de Skikda accueillera durant les trois jours de la manifestation un grand nombre d'artistes nationaux dont les comédiens Hassan Kachach, Othmane Bendaoud, Abdelhak Benmarouf et Aziz Boukrouni ainsi que des étudiants de l'institut national supérieur du cinéma.