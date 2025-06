Algérie: Accident au Stade du 5 Juillet - M. Merad procède à l'installation de la commission d'enquête

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a procédé, lundi, à l'installation de la commission d'enquête sur le tragique accident survenu samedi soir au Stade olympique du 5 Juillet, indique un communiqué du ministère.

"En exécution de l'instruction de Monsieur le président de la République portant création d'une commission d'enquête suite au tragique accident survenu au Stade olympique du 5 Juillet, samedi 21 juin 2025, après le match MC Alger-NC Magra, qui a coûté la vie à trois supporters, puisse Allah les entourer de Sa miséricorde et accorder un prompt rétablissement aux blessés, et conformément aux directives de Monsieur le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a procédé, ce jour au siège du ministère, à l'installation de la commission d'enquête, composée de représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Habitat et des Sports, ainsi que des services compétents du Commandement de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale, de l'Organisme national de contrôle technique de la construction et des responsables du MCA", précise le communiqué.

Cette commission est chargée d'enquêter sur les circonstances du tragique accident, d'identifier les manquements et les responsabilités et de présenter son rapport dans les plus brefs délais, ajoute la même source.