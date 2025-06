Algérie: Les entreprises industrielles appelées à porter le taux d'intégration à pas moins de 50%

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi à Alger, que les entreprises industrielles algériennes étaient appelées à augmenter le taux d'intégration nationale, notamment dans les industries électroniques et de l'électroménager, insistant sur la nécessité de porter ce taux à pas moins de 50%.

Procédant à l'inauguration de la 56e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), le président de la République s'est dit satisfait des progrès réalisés, ces dernières années, par les entreprises nationales publiques et privées dans les industries électroniques et de l'électroménager, appelant les opérateurs à augmenter le taux d'intégration nationale et à œuvrer pour "atteindre un taux de 100%" dans cette filière.

Observant des haltes devant les stands de plusieurs entreprises opérant dans ce secteur, dont des fabricants de réfrigérateurs, de climatiseurs et de téléviseurs, le président de la République a salué la qualité qui caractérise désormais le produit national et l'engouement qu'il suscite aux plans local et international.

Après avoir visité les stands du Sultanat d'Oman, invité d'honneur de cette édition, et ceux de la République sahraouie, de la Tunisie et de l'Autorité de la zone franche de Nouadhibou (Mauritanie), le président de la République s'est rendu au stand de l'Algerian General Mechanics (AGM-Holding), où il a insisté sur la nécessité de satisfaire d'abord les besoins nationaux avant de se tourner vers l'exportation.

Il a appelé les responsables de cette société spécialisée dans la fabrication d'équipements pour les travaux publics, le bâtiment et l'agriculture à adopter un système de travail en continu (24h/24) afin de "répondre aux besoins du marché national pour ensuite aller vers l'exportation".

Au niveau du pavillon du ministère de la Défense nationale (MDN), le président de la République, qui était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a reçu des explications sur les différentes industries et structures de production de l'Armée nationale populaire (ANP).

Le président de la République a inauguré, plus tôt dans la journée, la 56e édition de la Foire nternationale d'Alger, placée sous le thème "Pour une coopération mutuelle et durable".

Le président de la République a été accueilli, à son arrivée au Palais des expositions, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et des membres du Gouvernement.