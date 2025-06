Algérie: Le président du Conseil de la nation salue les efforts déployés pour améliorer le domaine des assurances sociales

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a salué, lundi à Alger, les efforts considérables consentis par le secteur du Travail et de la Sécurité sociale, sous l'égide du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue d'améliorer le domaine des assurances sociales, indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

A l'issue d'une séance plénière au Conseil de la nation consacrée à la présentation et au débat du texte de loi relatif aux assurances sociales, M. Nasri a salué les "efforts considérables consentis par le secteur du travail et de la sécurité sociale pour améliorer les assurances sociales, au service de l'intérêt général, et ce, sous l'égide du président de la République".

A l'entame de cette séance, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que la révision de la loi sur les assurances sociales s'inscrivait dans le cadre de "la mise en oeuvre des orientations du président de la République, visant à renforcer les droits de la femme travailleuse et à lui permettre de concilier ses responsabilités professionnelles et familiales".

Le ministre s'est, en outre, félicité du système national de sécurité sociale qui couvre neuf axes énoncés dans la convention n102 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la sécurité sociale, englobant l'assurance-maladie, la maternité, les accidents du travail, les maladies professionnelles, le chômage, les allocations familiales, l'invalidité, la retraite et le décès.

A cela s'ajoutent la couverture des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du Bâtiment, Travaux Publics et Hydraulique, ce qui fait de ce système, bénéficiant à plus de 30 millions de personnes, "le plus global et complet de la région", a-t-il expliqué.

Il a également mis en avant "l'engagement de l'Etat à renforcer la couverture sociale et à garantir la durabilité du système de sécurité sociale, au service des travailleurs et des assurés sociaux".

A noter que la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale au Conseil de la nation s'attèle à l'élaboration de son rapport complémentaire sur ce texte, pour donner son avis à ce sujet lors de la plénière prévue lundi 7 juillet.