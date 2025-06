Algérie: La manifestation 'Nuit des musées' suscite un engouement du public à Constantine

CONSTANTINE — La "Nuit des musées", une manifestation culturelle organisée samedi au Musée public national des arts traditionnels et des expressions culturelles (Palais Ahmed Bey) de Constantine, a suscité un engouement du public, qui a pu découvrir les différentes activités culturelles et artistiques inscrites au programme de cette manifestation, dédiée au patrimoine.

La "Nuit des musées" constitue, selon les organisateurs, une opportunité de faire revivre l'histoire et de mettre en valeur, dans une ambiance festive et interactive, la richesse du patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie.

La directrice du Musée public national des arts et expressions culturelles traditionnelles, Meriem Kebaïlia, a indiqué que cette manifestation "vise à renforcer la relation entre le public et les institutions muséales, et à motiver les différentes catégories sociales, notamment les jeunes, à interagir avec le patrimoine national et à participer à sa protection et à sa transmission aux générations futures".

Pour Mme Kebaïlia, l'organisation de cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère visant à faire des musées des espaces d'attraction culturelle et sociale.

Le programme a comporté un florilège d'activités, toutes bien accueillies par les visiteurs, telles qu'une exposition nationale d'arts plastiques avec la participation d'un groupe d'artistes algériens, ainsi que des ateliers de "Light painting" (technique photographique consistant à utiliser une source de lumière en mouvement dans un environnement sombre, pour créer des images lumineuses), en plus d'un espace consacré à des débats et des échanges d'expériences culturelles.

L'atelier "Découvrez votre musée" a notamment attiré un public nombreux, intéressé par les explications historiques et scientifiques sur les collections du musée, ainsi que l'atelier "Contes" avec l'auteure Hayat Khediri, qui a enchanté les enfants avec des fables légendaires inspirées du patrimoine algérien.

La "Nuit des musées" a également été l'occasion de mettre en exergue le caractère interactif du musée en tant qu'espace vivant, "respirant le vie culturelle", selon la directrice du Palais Ahmed Bey, qui a noté que les activités programmées "ne se sont pas limitées à l'exposition classique de collections, mais ont également impliqué le public dans des ateliers, des concours et des rencontres directes avec des artistes et des éducateurs, ce qui a conféré une dimension à la fois éducative et divertissante à l'événement".

La manifestation a également été marquée par la présence, en tant qu'invités d'honneur, d"'Enfants de la lune" (enfants atteints d'une maladie génétique rare provoquant une extrême sensibilité aux rayons ultraviolets) qui ont eu droit à des activités spécialement conçues pour eux.

La "Nuit des musées" a été clôturée par la mise en place d'un "coffre du temps", une initiative symbolique durant laquelle les visiteurs étaient invités à écrire des lettres adressées au futur et que le musée conservera pour ne les ouvrir qu'après un certain temps, ajoutant une dimension réflexive à la relation des individus avec la mémoire et l'histoire.

Cette soirée culturelle a laissé une impression positive aux visiteurs dont quelques-uns, approchés par l'APS, ont fait part de leur souhait de voir se répéter de telles initiatives.