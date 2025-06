Tunisie: Il sautera le match de Chelsea - La vie sans Youssef Belaïli...

Suspendu pour somme d'avertissements, Youssef Belaïli privera son équipe de ses services lors d'un match décisif pour la qualification aux huitièmes de finale du Mondial des clubs et face à un adversaire direct, Chelsea. Un adversaire très coriace même s'il n'est pas au meilleur de sa forme.

Incontestablement, Youssef Belaïli est la dynamo de l'équipe cette saison et constitue 60% de sa force. Et ce n'est pas une surprise si c'est lui qui a offert le but de la victoire devant Los Angeles vendredi soir. Et dans la logique des choses et au vu de sa prestation, il a été élu homme du match.

Sauf que "l'enfant terrible" ne peut s'empêcher de s'en prendre aux arbitres et ses suspensions au cours de la saison ne lui ont pas servi de leçon ( La direction du club aurait dû prendre des dispositions disciplinaires à son égard afin de le remettre sur le droit chemin, ce qui aurait pu éviter sa suspension contre Chelsea).

Averti lors du premier match contre Flamengo, Belaïli aurait dû faire très attention face à Los Angeles pour éviter un deuxième carton suspensif. Or, l'ailier gauche algérien est allé chercher ce carton suspensif à l'issue d'un duel en pleine surface de réparation en se jetant d'une manière théâtrale sur le gazon en pleine surface de réparation.

Après recours à la VAR, il s'est avéré qu'on n'a pas marché sur les pieds de Belaïli. Mais il en a fait tellement trop qu'il a été averti pour simulation. Encore heureux qu'il a évité l'expulsion quand il a contesté avec véhémence la décision de l'arbitre.

Le talent ne suffit pas...

Avec son talent fou et fort de son expérience, Belaïli s'est installé naturellement comme pièce maîtresse du dispositif de jeu de l'Espérance tout au long de cette saison, et ce, malgré les changements d'entraîneurs. Miguel Cardoso, Laurentiu Reghecampf et Maher Kanzari ont tous bâti la même stratégie avec une entreprise offensive qui s'articule autour de Belaïli.

Skander Kasri, qui a assuré l'intérim après le départ de Cardoso, l'a remis sur le droit chemin tactiquement en lui imposant de jouer plus collectif, à une période où une frange de supporters en colère lui reprochait d'être égoïste sur le terrain. Or, quand on joue la Coupe du monde des clubs, on se doit d'être discipliné sur le terrain. A 33 ans, Youssef Belaïli doit gagner en maturité "mentale".

Konaté et Jebali d'entrée !

Pour pallier l'absence de Belaïli, le coach "sang et or" fera, encore une fois, confiance à Abdramane Konaté qui devra cette fois-ci avancer d'un cran et évoluer derrière Rodrigues. Et pour renforcer davantage l'attaque, Chiheb Jebali pourra être associé à Konaté dans la perspective d'apporter plus de cohésion à l'entrejeu et assurer une transition rapide du jeu.

Une autre solution de rechange s'offre à Maher Kanzari. Au lieu d'aligner Chiheb Jebali, il peut faire appel aux services d'Elias Mokwana pour animer le couloir gauche de l'attaque. Pour gagner en équilibre sur les couloirs et pour une meilleure animation offensive, Mokwana peut être converti en ailier gauche et laisser Sasse s'occuper du couloir droit.

Retour à Detroit

Après avoir donné la réplique à l'équipe de Los Angeles à Nashville, la délégation "sang et or" est revenue à Detroit où elle affrontera ce mercredi à 2h00 du matin Chelsea pour le compte du troisième et dernier match du premier tour.

Une confrontation directe dans la perspective de se qualifier deuxième du Groupe D aux huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. L'Espérance et Chelsea ont le même nombre de points, trois. Sauf que Chelsea pointe à la deuxième place à la faveur du goal différence, zéro contre moins un pour l'EST.

Ceci dit et même s'il est privé de son meilleur élément, Maher Kanzari saura quoi faire, même si l'Espérance, sans Belaïli, ne peut présenter le même visage et ne peut être aussi percutante.

Le coach "'sang et or" a déjà vécu cette situation au cours de la saison et a dû revoir sa stratégie de jeu sans Youssef Belaïli. Toutefois, affronter Chelsea, même si la formation anglaise n'est pas au meilleur de sa forme, n'a rien à voir avec le derby. A Maher Kanzari de faire les choix adéquats et aux joueurs qui fouleront la pelouse du stade Lincoln Financial Field de s'appliquer tactiquement, mais aussi de livrer une aussi bonne prestation que celle produite contre Los Angeles.

Ce qu'il faut éviter, par contre, c'est d'entrer sur le terrain la boule au ventre comme c'était le cas face au Flamengo, ce qui a fait perdre l'équipe une mi-temps de jeu.

Ce mercredi matin, il faut affronter Chelsea avec l'état d'esprit de rien à perdre et tout à gagner à jouer son va-tout, même sans Belaïli.