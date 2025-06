Tunisie: Accidents de la route - 70 nouveaux radars pour lutter contre l'excès de vitesse

L'excès de vitesse est une cause majeure de la mortalité sur les routes. Face à ce constat alarmant, une stratégie nationale a été lancée, avec pour principal objectif de renforcer le déploiement de radars et de caméras de surveillance dans les points noirs et les ronds-points pour prévenir et réduire les comportements dangereux responsables des accidents mortels.

Le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a récemment présidé une réunion de la commission régionale de la sécurité routière au gouvernorat de Tunis afin de définir les axes de cette stratégie et les moyens de son exécution dans le Grand-Tunis.

Cette commission, est une émanation du Conseil national de la sécurité routière, la plus haute instance en la matière, dirigée par le ministre de l'Intérieur, a relevé Aymen Ben Brahim, chef de la région Nord-Est à l'Observatoire National de la Sécurité Routière lors de son passage aujourd'hui à la radio, ajoutant que c'est le conseil qui définit les stratégies et politiques nationales dans le domaine de sécurité routière et leur mise en oeuvre au niveau national et régional.

L'installation de nouveaux radars découle d'une recommandation de 2022 du ministre de l'Intérieur, émise lors de la 13ème édition du Conseil national de la sécurité et qui a préconisé l'extension du système de radars et l'augmentation de leur nombre, particulièrement dans les points noirs où la fréquence des accidents dus à l'excès de vitesse est élevée.

Aymen Ben Brahim a expliqué que les radars sont un moyen de dissuasion efficace contre l'excès de vitesse, précisant que « dès qu'une baisse des excès de vitesse et des accidents de la route est observée dans les points noirs où ces radars ont été implantés, ils seront démantelés pour être réinstallés dans d'autres points noirs. »

Des études sont en cours afin d'identifier les zones qui enregistrent le plus grand nombre d'accidents mortels. En conséquence, 70 nouveaux radars seront déployés à travers tout le territoire. Cinq d'entre eux seront spécifiquement aménagés dans le Grand Tunis, avec un radar stratégiquement placé à l'entrée de la ville et un autre sur la très fréquentée route rapide ouest.

Cette offensive contre l'excès de vitesse est un pas de plus vers des routes plus sûres pour tous.