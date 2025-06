Tunisie: Les plus belles plages pour une escapade balnéaire riche en découvertes et en détente

Entre mer Méditerranée et désert, la Tunisie offre un littoral exceptionnel qui séduit par sa diversité et sa beauté. Facilement accessible depuis l'Europe, le pays s'impose comme une destination balnéaire incontournable, alliant plages idylliques, eaux turquoise et cadre naturel préservé. Le site français easyVoyage a d'ailleurs sélectionné les plus belles plages tunisiennes, qui promettent à la fois détente, loisirs nautiques et découvertes uniques. De Tabarka à Djerba, en passant par Gammarth, Sousse ou encore les îles Kerkennah, ces plages offrent un éventail d'expériences entre calme, aventure et convivialité, pour répondre à toutes les envies d'évasion.

Tabarka : un paradis sous-marin

Située à environ 100 kilomètres à l'ouest de Tunis, la petite ville de Tabarka offre un littoral d'une rare beauté. Cette côte, balayée par des vents puissants, est un véritable eldorado pour les surfeurs, tandis que ses récifs coralliens et sa faune marine en font un lieu privilégié pour la plongée sous-marine.

Gammarth : la plage familiale par excellence

Avec ses 10 kilomètres de sable blanc fin et sa pente douce, la plage de Gammarth est l'endroit rêvé pour les familles. Sa tranquillité, la sécurité offerte aux enfants et la proximité avec la capitale en font une destination privilégiée. Cette plage se distingue également par la propreté de ses lieux et la variété des loisirs proposés, entre jet-ski et balades à dos de chameau.

Sidi Bou Saïd : une vue à couper le souffle

Sur la côte de Carthage, la plage de Sidi Bou Saïd charme par son eau turquoise protégée du vent par les collines environnantes. Bien que modeste par sa taille, elle séduit par son ambiance conviviale et le panorama unique qu'elle offre sur le célèbre village aux maisons bleu et blanc, symbole de la Tunisie authentique.

El Haouaria : un écrin sauvage

Pour les amateurs de tranquillité et d'authenticité, la plage d'El Haouaria est un joyau préservé, loin du tourisme de masse. Cette crique sauvage dévoile grottes secrètes et épaves submergées, un terrain de jeu idéal pour la plongée et le snorkeling. Sa nature intacte et ses fonds marins riches sont au coeur du choix d'easyVoyage.

Yasmine Hammamet : la plage qui ne dort jamais

Au sud de la péninsule du Cap Bon, Yasmine Hammamet est un lieu emblématique de la vie nocturne tunisienne. Mais cette plage ne se limite pas à ses soirées festives : en journée, elle attire par ses eaux claires et chaudes et son large éventail d'activités pour tous les âges, de la plongée aux aires de jeux pour enfants.

Sousse : sensations et ambiance festive

Reconnue pour ses loisirs variés, Sousse est un haut lieu de la vie balnéaire tunisienne. Planches à voile, parachute ascensionnel ou bateaux bananes, ses plages dynamiques combinent sports nautiques et vie nocturne animée, attirant une clientèle en quête d'émotions et de divertissement.

Îles Kerkennah : authenticité et sérénité

Cet archipel paisible au large de Sfax séduit par son cadre naturel préservé, ses plages bordées de palmiers et son ambiance calme et authentique. Peu fréquentées, les plages des îles Kerkennah invitent au dépaysement et à la détente loin de l'agitation touristique.

Djerba : un paradis pour petits et grands

Au sud-est, l'île de Djerba est célèbre pour ses plages de sable blanc adaptées aux familles, comme celles de Sidi Mahrez ou Sidi Jmour. Ces plages combinent douceur de vivre, animations variées et loisirs nautiques, offrant une expérience balnéaire riche et conviviale.