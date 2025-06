Tunisie: Mme Rana Taha nommée Coordonnatrice résidente de l'ONU au pays

La nouvelle Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Tunisie, Mme Rana Taha, a présenté aujourd'hui sa lettre de nomination à M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Mme Rana Taha a été nommée par le Secrétaire général des Nations Unies le 19 juin 2025.

Lors de cet entretien, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre les Nations Unies et la Tunisie en faveur du développement durable. Mme Taha a réaffirmé l'engagement de l'Organisation à accompagner la Tunisie dans la mise en oeuvre de ses priorités nationales.

Mme Rana Taha possède plus de 20 ans d'expérience au sein des Nations Unies, notamment dans les domaines du développement et du maintien de la paix.

Avant sa nomination en Tunisie, elle était cheffe d'équipe et conseillère principale pour la paix et le développement au Kenya. Elle a occupé divers postes au siège des Nations Unies entre 2015 et 2019, supervisant notamment le programme régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Elle a également servi au Liban et au Soudan entre 2007 et 2015, ainsi que dans les territoires palestiniens occupés entre 2003 et 2007.

Mme Taha est diplômée en relations internationales, politiques publiques et sociologie.

Elle est mariée et mère d'un fils.