Tunisie: Le projet Bardolais ne change pas de direction - Promesses stadistes

Le ST, future place forte du football tunisien? Impossible, criaient certains, il y a encore quelques années, mais la montée en gamme stadiste de ces deux dernières saisons a vite fait de convaincre et de dissuader les plus récalcitrants.

Malgré une seconde partie d'exercice assez poussive, le Stade a tout de même réussi à valider une présence continentale.

Et en dépit d'un effectif amputé de ses meilleurs éléments, le Stade a su se réinventer et remplir l'objectif de qualification en coupe de la CAF. Aujourd'hui cependant, en cette période de trêve estivale, le Stade a d'autres défis à relever tels que les règlements des litiges afin de pouvoir lever l'interdiction de recruter qui pèse sur les Bardolais.

A cet effet, avec le paiement des dus de Lamine Ndao et de l'ex-milieu Mohamed Cherni, le Stade se dirige tout droit vers la levée en question, ce qui lui ouvrira les portes du marché des transferts afin de qualifier le portier Noureddine Farhati et l'attaquant Firas Aifia, en attendant de conclure les passages du sociétaire de la JS El Omrane, Ghaith Ben Hassine, et celui de l'avant de la JS Manouba, Marouen Touzri. Bref, en régularisant sa situation, le Stade peut maintenant s'atteler à dépasser ses problèmes de trésorerie pour se projeter à terme.

Au Stade, l'on assiste depuis quelque temps non pas à une révolution, mais à un frémissement qui fait penser que les choses changent dans le bon sens au Bardo. Equipe frisson de la phase aller du championnat de l'exercice passé, le Stade avait tenu tête aux meilleurs et avait battu plus d'un cador, avec, en prime, quelques belles performances et promesses venues des jeunes du cru, les Ayari, Dabbebi, Smaâli, Ouerghemmi et autre Arous.

En fait, rien n'indiquait pourtant une telle résilience, mais avec un savant dosage et un brassage intelligent entre apprentis et tauliers, le Stade a tenu la route, tout en prenant en compte l'aléa sportif, il va sans dire.

Un groupe qui coche toutes les cases

Bâtir un projet, pierre par pierre, en respectant scrupuleusement les étapes sans se fourvoyer, tel semble être le leitmotiv de l'équipe dirigeante, et d'ailleurs, en fin de saison passée, le choix de Chokri Khatoui pour entraîner l'équipe première s'est inscrit parfaitement dans cette logique.

Technicien expérimenté, Khatoui a cette vocation de bâtisseur et il est davantage un technicien qui s'inscrit à long terme. En accédant à la C3 pour la seconde saison consécutive, le Stade renforce donc davantage sa notoriété continentale et son attractivité sportive. En conséquence, le projet ne changera pas de direction cet été avec des ambitions claires pour continuer à s'épanouir et à cocher toutes les cases, à commencer par exister sur la scène africaine.

Avec une charpente d'équipe en place, mêlant jeunesse et expérience, le tout couplé à deux ou trois recrutements ciblés, le ST peut non seulement jouer régulièrement les premiers rôles en L1, mais aussi passer un cap en Coupe de la CAF.

Et pour y parvenir, il est primordial de conserver l'identité stadiste en gardant certains joueurs repères de l'effectif, comme Ghazi Ayadi, pourtant annoncé partant.

Enfin, pour clore ce tour d'horizon stadiste, le microcosme bardolais ne comprend pas la décision de la FTF de faire disputer un match d'appui entre l'USM (2e de L1 la saison passée) et le ST (finaliste de Coupe de Tunisie) pour déterminer le nom du club qui affrontera l'EST en Supercoupe.

Les fans pensent qu'il revient à leur équipe de disputer le super tunisien, et non pas aux Bleus que le ST avait d'ailleurs battus en demies de Coupe de Tunisie...