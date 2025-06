Congo-Kinshasa: Crise au pays - S'achemine-t-on vers un dialogue politique ?

Après trois mois de consultations tous azimuts pour recueillir des avis, tirer des leçons d'expériences diverses et identifier des pistes de sortie de crise face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, les représentants des évêques catholiques et des pasteurs protestants de la République démocratique du Congo (RDC) étaient, le 21 juin dernier, chez le président Félix Tshisekedi qui les a reçus à la cité de l'Union africaine (UA).

Une rencontre au cours de laquelle ils ont remis au locataire du palais de la Nation, leur rapport de mission, fruit des différentes rencontres qu'ils ont eues aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, avec les différents protagonistes de la crise qui secoue l'Est du pays depuis plusieurs années.

Les leaders des églises du Congo sont dans leur rôle

Toujours est-il qu'au-delà du rapprochement des parties au conflit, l'objectif des leaders religieux est de réunir, à terme, l'ensemble des principaux acteurs sous un arbre à palabres, dans des pourparlers qui se veulent pour le moins inclusifs. Et ce, à l'effet de trouver une solution consensuelle de sortie de crise en vue de l'instauration d'une paix durable dans l'Est du pays sous contrôle des rebelles du M23/AFC soutenus par le Rwanda voisin. Autant dire que c'est dans la recherche d'un véritable pacte social pour la paix et la cohésion sociale, que les chefs des églises sont engagés en RDC.

Une initiative qui a vu ces hommes de Dieu prendre leur bâton de pèlerins pour parcourir le pays en allant même parfois au-delà des frontières, et prêcher l'évangile de la paix aux différents protagonistes d'une crise multidimensionnelle qui n'en finit pas d'enfoncer la RDC dans les abysses de l'insécurité, Une crise qui apparaît comme une menace pour la stabilité du régime de Kinshasa.

Et dont les conséquences sont très dramatiques. Car, au-delà des morts qui se comptent par milliers, cette crise sécuritaire est à l'origine de l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec une horde toujours plus grande de déplacés fuyant les combats. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les leaders des églises du Congo sont dans leur rôle.

Car, chaque fois que la Nation a failli basculer, ils ont toujours proposé leurs services en sapeurs-pompiers. Et une fois encore, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités en refusant de rester passifs face à la descente aux enfers de leur pays. Et ce, dans un contexte où de Luanda à Washington en passant, entre autres, par Doha, la diplomatie s'active pour trouver une issue à la crise. Mieux, ils se sont donné pour objectif, à l'interne, d'amener leurs compatriotes à se parler pour trouver ensemble les voies et moyens de sortir leur pays de la spirale de violences qui contribuent chaque jour un peu plus, à le pousser au bord du précipice.

S'achemine-t-on alors vers un dialogue politique sous l'égide des hommes en soutane en RDC ? La question mérite d'autant plus d'être posée que le président Tshisekedi qui semblait jusque-là quelque peu réservé sur la question, a montré, à en croire ses interlocuteurs du week-end dernier, de l'intérêt pour l'initiative des religieux.

Tout porte à croire que le président Tshisekedi est dans la logique de donner une chance à ce projet de Pacte social

Morceaux choisis : « Le Président de la République s'est montré attentif et ouvert. Il nous a écoutés avec intérêt et a partagé sa propre lecture de la situation ». Toujours est-il qu'en décidant de « mettre en place une équipe de travail (...) pour approfondir les réflexions et poser les jalons concrets de la mise en oeuvre de l'initiative », tout porte à croire que le président Tshisekedi est dans la logique de donner une chance à ce projet de Pacte social porté par les religieux, même si cela ne fait pas l'unanimité au sein de ses propres rangs.

C'est dire si la balle est dans le camp du président Tshisekedi. C'est dire aussi si le chef de l'Etat aura du pain sur la planche pour opérationnaliser ce projet, au regard des réticences de certains de ses partisans qui ne veulent pas voir le M23, même en peinture. La question qui se pose alors est de savoir ce que le président Tshisekedi fera de ce rapport de mission. En tout état de cause, tout le mal que l'on souhaite à la RDC, c'est que cette initiative des hommes de Dieu puisse porter fruit et que les efforts conjugués de la communauté internationale permettent aux populations congolaises de voir enfin le bout du tunnel de souffrances longtemps endurées.