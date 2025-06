Afrique: J-11 avant la CAN Féminine - Plus de nations, plus d'ambitions

Le compte à rebours vers la Coupe d'Afrique des Nations Féminine est officiellement lancé. À cette occasion, CAFOnline.com vous propose de revivre les moments forts de cette compétition, qui s'apprête à célébrer sa 13e édition. Parmi les évolutions majeures de ces dernières années, l'élargissement du tournoi à douze sélections en 2022 a marqué un tournant décisif.

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine c'est dans 11 jours

Longtemps cantonnée à un format à huit équipes, la Coupe d'Afrique des Nations Féminine a franchi un cap décisif en 2022 avec l'élargissement à douze sélections. Une réforme structurelle portée par la Confédération Africaine de Football (CAF), dans un souci d'ouverture, de compétitivité et de visibilité accrue pour le football féminin africain.

Cette transformation s'inscrit dans le plan d'action 2021-2025 annoncé par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, lors de l'Assemblée générale ordinaire organisée à Arusha (Tanzanie) en 2021. À cette occasion, le dirigeant sud-africain avait martelé ses ambitions :

« C'est un engagement envers celles qui jouent, envers les jeunes filles qui rêvent, et envers tous ceux qui investissent dans la progression du football féminin africain. »

Le passage à douze équipes a permis à plusieurs nations émergentes de faire leurs premiers pas dans la compétition. En 2022, le Burundi, le Botswana, le Burkina Faso et le Togo ont ainsi découvert la scène continentale. Une ouverture inédite, qui a contribué à hausser sensiblement le niveau général du tournoi.

Le nouveau format, structuré autour de trois groupes de quatre équipes, permet un premier tour plus dense. Les deux premiers de chaque poule, accompagnés des deux meilleurs troisièmes, accèdent aux quarts de finale. À la clé : davantage de rencontres, un temps de jeu accru, et un environnement propice à la progression technique et tactique des sélections.

Sur le plan sportif, l'édition 2022 organisée au Maroc a marqué un véritable tournant. Quatre équipes - le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie - ont validé leur qualification directe pour la Coupe du Monde Féminine 2023, symbole d'un continent en pleine affirmation sur la scène mondiale. Et les résultats ont suivi : trois d'entre elles (le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud) ont atteint les huitièmes de finale, un record historique pour le football africain féminin à ce stade de la compétition.