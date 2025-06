Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Les chefs d'Etat se félicitent des performances économiques

La Soixante-septième Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'est tenue le 22 juin 2025 à Abuja.

Selon un communiqué de presse, la Conférence se félicite des perspectives économiques encourageantes dans l'espace Cedeao et invite instamment les États membres à intensifier la mobilisation des ressources intérieures et améliorer l'efficacité des dépenses publiques afin de limiter les déficits budgétaires et, par conséquent, le recours à l'endettement ; maintenir des politiques monétaires crédibles pour maîtriser l'inflation ; encourager le développement du secteur privé par la mise en oeuvre de réformes structurelles et l'investissement dans le capital humain et les infrastructures ; et renforcer la résilience de la Communauté aux chocs exogènes et promouvoir une croissance inclusive et durable par l'approfondissement de l'intégration régionale et la coordination des politiques économiques.

Selon le communiqué, la Conférence prend note des décisions du Conseil de convergence de la Cedeao, relatives à l'harmonisation des cadres de finances publiques et aux programmes de convergence pluriannuels (Ppc) macroéconomiques. 8. La Conférence invite instamment les États membres à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et soumettre leur Pcp à la Commission pour la période 2026-2030 avant le 31 octobre 2025, et instruit la Commission de lui faire le point de la mise en oeuvre de cette diligence lors de sa Session ordinaire de décembre 2025.

La Conférence prend également note de l'adoption par le Conseil des Ministres des textes réglementaires dans le cadre de l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques dans l'espace Cedeao et exhorte les États membres à accélérer leur mise en oeuvre.