Congo-Brazzaville: Des défis et solutions pour préserver les forêts du pays

Un Forum sur la gestion des forêts congolaises se tient en ce moment à Brazzaville. Des discussions pour échanger sur les défis et les solutions pour une gestion durable des forêts qui couvrent plus de 60% du territoire congolais. Autour de la table, des acteurs du secteur privé et des associations comme Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH) et l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH).

Les forêts du bassin du Congo ne sont pas autant sur-exploitées que celles d'autres régions de la planète. Mais les participants à la table ronde pointent les menaces pour cet écosystème. Fabrice Séverin Kimpoutou, responsable du projet forêts et gouvernance au sein de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH).

« Aujourd'hui, on a pu déceler un certain nombre de défis : il y a ce qu'on appelle le manque de respect du consentement libre informé et préalable (Clip) des communautés locales. Il y a aussi le faible respect des obligations sociales ; mais aussi la violation des droits des travailleurs [des compagnies forestières, Ndlr]. Il y a aussi une faible implication du secteur privé dans tout ce qui est principe de prise de décisions en matière de gouvernance des ressources naturelles », a-t-il énuméré.

À ces défis, il faut ajouter la faiblesse des missions de contrôle, selon les ONG.

Nina Kiyindou de l'OCDH salue la tenue de ce rendez-vous. « La solution, c'est la concertation, telle que cette activité : il y a le secteur privé, il y a des communautés locales, des populations autochtones, il y a l'administration. C'est dans ce genre de rencontres qu'on peut formuler des recommandations qui vont concourir à l'amélioration de la gouvernance », analyse-t-elle.

Autre défi : la transformation locale des ressources pour créer de l'emploi et éviter la surexploitation. Depuis 2023, l'exportation de bois brut congolais est interdite.